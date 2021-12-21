Ломбарды просят регулятора отменить саморегулирование

21 декабря. FINMARKET.RU -обратились в ЦБ с просьбой отменить требование о создании отраслевых саморегулируемых организаций (СРО). Такая просьбасодержится в письме Национального объединения ломбардов (ЦОЛ) в Банк России от 13 декабря. Инициативу поддержали другие отраслевые объединения, пишет "Коммерсант"

Сейчас действует закон "Ов сфере финансового рынка", но список организаций, которые под него подпадают, определяет ЦБ. До последнего времени ломбарды в него не входили, однако регулятор ввел их в перечень с 2022 года.

Обязательное членство в СРО для ломбардов приведет к значительной нагрузке в виде взносов, так как организации придется создавать с нуля, привлекая сторонних специалистов, создавая документацию, готовя отчетность и фактически полностью разрабатывая системы учета и контроля, поясняют авторы письма. Ни одно из действующих объединений ломбардов не готово взять на себя роль СРО, так как у "сообщества совершенно нет ресурсов для построения эффективной системы саморегулирования", говорится в письме НОЛ.

По мнению главы совета Национального объединения ломбардов Алексея Лазутина, построение обязательной СРО может стать "катализатором ухода с рынка 100–300 ломбардов". Дополнительные регуляторные ужесточения (единая форма отчетности, отчеты об обороте драгметаллов и ювелирных изделий), которые также начнут действовать в 2022 году, приведут к уходу еще 500–600 игроков. Сейчас в реестре ЦБ состоят 2235 ломбардов.