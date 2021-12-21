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21 декабря 2021 года 09:23
Ломбарды просят регулятора отменить саморегулирование
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
21 декабря. FINMARKET.RU - Ломбарды обратились в ЦБ с просьбой отменить требование о создании отраслевых саморегулируемых организаций (СРО). Такая просьба содержится в письме Национального объединения ломбардов (ЦОЛ) в Банк России от 13 декабря. Инициативу поддержали другие отраслевые объединения, пишет "Коммерсант". Сейчас действует закон "О СРО в сфере финансового рынка", но список организаций, которые под него подпадают, определяет ЦБ. До последнего времени ломбарды в него не входили, однако регулятор ввел их в перечень с 2022 года. Обязательное членство в СРО для ломбардов приведет к значительной нагрузке в виде взносов, так как организации придется создавать с нуля, привлекая сторонних специалистов, создавая документацию, готовя отчетность и фактически полностью разрабатывая системы учета и контроля, поясняют авторы письма. Ни одно из действующих объединений ломбардов не готово взять на себя роль СРО, так как у "сообщества совершенно нет ресурсов для построения эффективной системы саморегулирования", говорится в письме НОЛ. По мнению главы совета Национального объединения ломбардов Алексея Лазутина, построение обязательной СРО может стать "катализатором ухода с рынка 100–300 ломбардов". Дополнительные регуляторные ужесточения (единая форма отчетности, отчеты об обороте драгметаллов и ювелирных изделий), которые также начнут действовать в 2022 году, приведут к уходу еще 500–600 игроков. Сейчас в реестре ЦБ состоят 2235 ломбардов.
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