.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Туристический бизнес просит продлить "детский кешбэк"
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

21 декабря 2021 года 08:47

Туристический бизнес просит продлить "детский кешбэк"

 0
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
21 декабря. FINMARKET.RU - Отдохнуть в 2022 году со скидкой смогут сотни тысяч детей, если программу "детского кешбэка" продлят. Об этом премьер-министра Михаила Мишустина попросил Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ), пишет "Российская газета". В 2021 году программой воспользовались более 380 тысяч детей, но на следующий год она пока не продлена. Эксперты считают, что программу все же перезапустят ближе к лету.

В пресс-службе правительства подтвердили "РГ" получение письма. Но пока документ не рассматривался.

В 2021 году программа действовала с 25 мая по 31 августа. По ее условиям возмещалось до 50% стоимости путевок в стационарные детские лагеря. Максимально можно было получить компенсацию в 20 тысяч рублей. По данным Ростуризма, куплено путевок почти на 10 млрд рублей. Возращено было почти 4,5 млрд рублей.

Как отмечают авторы обращения в правительство, программа показала свою эффективность, ее нужно не только продлить на 2022 год, но и расширить. В частности, стоит распространить механизм компенсаций части стоимости детских путевок на весну и осень.

Стимулирование детских поездок в межсезонье позволило бы поддержать туристическую инфраструктуру в регионах.

Кроме того, в формате 2021 года программа охватывала только оздоровительные детские лагеря, а экскурсионные культурно-познавательные поездки, развлекательные туры под ее действие не попали. При этом президент в своем поручении говорил об организации поддержки детского отдыха и путешествий, чтобы дети знакомились со своей страной, напоминает президент ОСИГ Алексей Волков. Детский кешбэк должен касаться детского отдыха, но нужно также учесть и детские путешествия, отмечает он.

Детский кешбэк позволяет сделать доступнее детский отдых и увеличить загрузку лагерей, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский. Скорее всего, ближе к лету программа будет вновь запущена и, может быть, в расширенном виде, считает он.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    Россия,  отдых,  дети,  кешбэк

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.