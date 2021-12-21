Туристический бизнес просит продлить "детский кешбэк"

21 декабря. FINMARKET.RU - Отдохнуть в 2022 году со скидкой смогут сотни тысяч детей, если программу "детского кешбэка" продлят. Об этом премьер-министра Михаила Мишустина попросил Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ), пишет "Российская газета" . В 2021 году программой воспользовались более 380 тысяч детей, но на следующий год она пока не продлена. Эксперты считают, что программу все же перезапустят ближе к лету.

В пресс-службе правительства подтвердили "РГ" получение письма. Но пока документ не рассматривался.

В 2021 году программа действовала с 25 мая по 31 августа. По ее условиям возмещалось до 50% стоимости путевок в стационарные детские лагеря. Максимально можно было получить компенсацию в 20 тысяч рублей. По данным Ростуризма, куплено путевок почти на 10 млрд рублей. Возращено было почти 4,5 млрд рублей.

Как отмечают авторы обращения в правительство, программа показала свою эффективность, ее нужно не только продлить на 2022 год, но и расширить. В частности, стоит распространить механизм компенсаций части стоимости детских путевок на весну и осень.

Стимулирование детских поездок в межсезонье позволило бы поддержать туристическую инфраструктуру в регионах.

Кроме того, в формате 2021 года программа охватывала только оздоровительные детские лагеря, а экскурсионные культурно-познавательные поездки, развлекательные туры под ее действие не попали. При этом президент в своем поручении говорил об организации поддержки детского отдыха и путешествий, чтобызнакомились со своей страной, напоминает президент ОСИГ Алексей Волков. Детскийдолжен касаться детского отдыха, но нужно также учесть и детские путешествия, отмечает он.

Детский кешбэк позволяет сделать доступнее детскийи увеличить загрузку лагерей, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский. Скорее всего, ближе к лету программа будет вновь запущена и, может быть, в расширенном виде, считает он.