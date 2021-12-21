.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 22 декабря составил 73,7901 руб.
21 декабря 2021 года 08:47
Туристический бизнес просит продлить "детский кешбэк"
|0
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
21 декабря. FINMARKET.RU - Отдохнуть в 2022 году со скидкой смогут сотни тысяч детей, если программу "детского кешбэка" продлят. Об этом премьер-министра Михаила Мишустина попросил Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ), пишет "Российская газета". В 2021 году программой воспользовались более 380 тысяч детей, но на следующий год она пока не продлена. Эксперты считают, что программу все же перезапустят ближе к лету. В пресс-службе правительства подтвердили "РГ" получение письма. Но пока документ не рассматривался. В 2021 году программа действовала с 25 мая по 31 августа. По ее условиям возмещалось до 50% стоимости путевок в стационарные детские лагеря. Максимально можно было получить компенсацию в 20 тысяч рублей. По данным Ростуризма, куплено путевок почти на 10 млрд рублей. Возращено было почти 4,5 млрд рублей. Как отмечают авторы обращения в правительство, программа показала свою эффективность, ее нужно не только продлить на 2022 год, но и расширить. В частности, стоит распространить механизм компенсаций части стоимости детских путевок на весну и осень. Стимулирование детских поездок в межсезонье позволило бы поддержать туристическую инфраструктуру в регионах. Кроме того, в формате 2021 года программа охватывала только оздоровительные детские лагеря, а экскурсионные культурно-познавательные поездки, развлекательные туры под ее действие не попали. При этом президент в своем поручении говорил об организации поддержки детского отдыха и путешествий, чтобы дети знакомились со своей страной, напоминает президент ОСИГ Алексей Волков. Детский кешбэк должен касаться детского отдыха, но нужно также учесть и детские путешествия, отмечает он. Детский кешбэк позволяет сделать доступнее детский отдых и увеличить загрузку лагерей, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский. Скорее всего, ближе к лету программа будет вновь запущена и, может быть, в расширенном виде, считает он.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.