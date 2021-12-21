Телефонные мошенники нацелились на предпенсионеров

21 декабря. FINMARKET.RU - Телефонныестали под видом сотрудников госорганов звонить россиянам предпенсионного возраста и обещать провести "выплаты" за накопленный трудовой стаж. Об этом "Известиям" рассказали в ВТБ. Войдя в доверие в ходе беседы, злоумышленники просят уточнить номер банковской карты якобы для зачисления денежных средств, а также продиктовать код из СМС-сообщения. С помощью этих данных преступники могут похитить средства гражданина. Информацию подтвердили в Центробанке и других крупных кредитных организациях.

"В преддверии Нового года число мошеннических атак на счета клиентов традиционно возрастает. В этом году преступники решили воздействовать и на людей предпенсионного возраста. Злоумышленники пытаются воспользоваться расслабленностью населения, ведь финансовый год уже закрывается и наступает пора предпраздничных покупок", - пояснил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В Газпромбанке уточнили: если назвать мошенникам все реквизиты карты (в том числе CVC-код), они смогут использовать эти данные для оплаты покупок в интернете с чужого "пластика". Выманивая код из СМС, злоумышленники обходят технологию подтверждения того, что карта находится непосредственно у владельца. В компании "СерчИнформ", которая специализируется на кибербезопасности, подтвердили: главный риск схемы с якобы выплатами по стажу - потеря денег перед новогодними праздниками без возможности их возврата. С позиции банка, клиент сам подтвердил операцию, назвав код из СМС.

Мошенники и раньше использовали тему выплат от государства для обмана граждан. Однако в декабре они сосредоточились на работе с людьми именно предпенсионного возраста.

В ЦБ "Известиям" подтвердили, что фейковые выплаты людям предпенсионного возраста за рабочий стаж - один из сценариев, который используют злоумышленники. В регуляторе подчеркнули, что телефонное мошенничество остается одним из главных каналов воздействия для преступников, использующих методы социальной инженерии.

"Банк России настоятельно рекомендует гражданам никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать по телефону или через иные каналы связи (интернет, электронную почту) посторонним лицам, кем бы они ни представлялись, свои персональные данные, данные банковской карты, пароль из СМС, секретные слова. Разглашение этой информации может привести к хищению денег", - подчеркнули в ЦБ.