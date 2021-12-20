Мораторий почистит винные полки

20 декабря. FINMARKET.RU - Часть винодельческой продукции может исчезнуть из магазинов с 1 января, пишут "Ведомости", ссылающиеся на представителей нескольких виноторговых компаний. По их словам, это связано с тем, что власти решили не продлеватьна действие 345-ФЗ, который внес поправки в закон о регулировании алкогольного рынка. Представитель Минфина перенаправил "Ведомости" в Минсельхоз. Представитель этого ведомства подтвердил: "В настоящее время вопрос продления действующего моратория в ведомстве не рассматривается".

Сами поправки были подписаны президентом России Владимиром Путиным 2 июля 2021 г. Они ввели в закон о регулировании алкогольного рынка (171-ФЗ) новую классификацию винодельческой продукции (ранее она же была закреплена специальным законом о виноделии). Например, часть напитков, которые ранее маркировались как "столовое вино" или "ликерное вино", теперь должны обозначаться как "вино" и "крепленое (ликерное) вино" соответственно. Также импортеры использовали термин "вина с защищенным географическим указанием" для иностранной продукции вместо географических обозначений, принятых в стране происхождения (а по новому закону должны применяться именно они). Следовательно, большая часть товаров потребовала изменения названия на контрэтикетке и принятия новых деклараций соответствия. Переходный период не был предусмотрен, и по закону продукция, выпущенная по старым правилам, должна быть признана фальсификатом и уничтожена. В связи с этим правительство до 31 декабря отменило контроль и надзор за исполнением новых правил, а также ввело упрощенный порядок сертификации.

"Ситуация с истечением моратория вызывает тревогу у всей индустрии", – говорит президент одного из крупнейших импортеров вина, Simple Group, Максим Каширин. По его словам, в обороте по-прежнему находится много продукции, которая ввозилась и производилась по старой классификации и со старыми декларациями соответствия. Получается, что с 1 января 2022 г. их статус не определен. Такая продукция не опасна для потребителя, с нее уплачены акциз и таможенные платежи, но по закону о виноделии она может быть признана контрафактной и изъята с рынка для последующей утилизации, объясняет Каширин. По его мнению, это может грозить дефицитом легального вина на полках магазинов, финансовыми потерями бизнеса и, как следствие, ростом теневого рынка.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что в январе – ноябре 2021 г. производство винодельческой продукции (вина, игристые, винные напитки) в России сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 54,4 млн дал (минус 30% к 2019 г.). При этом импорт тихих вин в январе – октябре вырос на 14% до 23,8 млн дал, игристых – на 36% до 5,2 млн дал.