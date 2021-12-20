Более 1 млн семей могут лишиться квартир в самостроях

20 декабря. FINMARKET.RU - Более 1 млн семей могут лишиться квартир в домах-самостроях по всей стране, сообщают "Известия", ссылающиеся на информацию из Всероссийского центра национальной строительной политики. В числе самых проблемных регионов эксперты ВЦНСП называют Краснодарский край, Крым и Дагестан. Организация создала реестр такого жилья - ее сотрудниками выявлено уже более 40 тыс. подобных объектов, подлежащих сносу. До конца года этот вопрос будет рассмотрен в рамках работы по борьбе с преступлениями в экономической сфере, сообщили изданию в Генпрокуратуре. По данным знакомого с ситуацией источника редакции, сегодня власти некоторых регионов просто закрывают глаза на незаконное строительство, получая от застройщиков в среднем около 10% от стоимости возведенного дома".

Вопросами защиты прав граждан, покупающих квартиры в новостройках, в России занимается Фонд защиты прав дольщиков. Долгое время он не имел возможности помогать пострадавшим покупателям жилья в самостроях, рассказали "Известиям" в организации. Но в апреле 2021-го был утвержден список условий, при одновременном соблюдении которых фонд может финансировать мероприятия "по восстановлению прав дольщиков по общим правилам", даже если застройщик не является юрлицом, не имеет прав на земельный участок и разрешения на строительство. Например, согласно таким условиям, участок, на котором стоит дом, должен иметь вид разрешенного использования под строительство жилья.

Созданный ВЦНСП реестр включает множество похожих самостроев. По словам адвоката Евгении Филипповой (ее цитируют "Известия"), сегодня в судах находятся сотни исковых заявлений о сносе самовольных построек, в том числе многоквартирных домов. Фактически после вступления судебного акта в законную силу о сносе семьи, в том числе с детьми, и пенсионеры остаются на улице. И пока уберечь граждан от покупки спорного жилья не могут ни предупреждения юристов, ни общедоступная информация о таких случаях в интернете, сетует адвокат.

После того как реестр получит госстатус, можно будет заняться легализацией безопасных домов, сказал руководитель ВЦНСП Александр Моор. Нужно будет проверить безопасность каждого объекта, соответствие документов на здание нормам и правилам. Затем список безопасных объектов следует одномоментно легализовать, считает он.

Не исключено, что в начале действительно необходимо ввести общероссийскую амнистию на самострои наподобие дачной, чтобы узаконить те дома, которые соответствуют нормам, считает руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. Но амнистия должна быть четко ограниченной по сроку, после чего отношение государства к самостроям должно стать бескомпромиссным, добавил он. Если вспомнить историю с торговыми самостроями в Москве, пока власти не заняли четкую позицию и не стали реализовывать комплекс последовательных мер, проблема не решалась, отметил Сергей Зайцев.