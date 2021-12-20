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20 декабря 2021 года 09:40
Из оборота будут выводить жизненно важнейшие лекарства по завышенным ценам
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Антон Вергун/ТАСС
20 декабря. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Росздравнадзором будет выводить из оборота лекарства из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) с необоснованно завышенными ценами. Продажу такого препарата запретят, если его производитель по требованию Федеральной антимонопольной службы в течение 20 рабочих дней не снизит его стоимость или письменно не обоснует ее, сообщили в пресс-службе ведомства. В ФАС также обратили внимание, что завышенной считается в том числе зарегистрированная внутри страны стоимость на лекарство, если она превышает экспортные цены на него, пишет "Российская газета". Поэтому, если производитель после регистрации или перерегистрации цены на препарат в России снижает ее за границей, то он обязан опустить цену также на территории нашей страны и своевременно уведомить об этом ФАС и Росздравнадзор. В этом году антимонопольная служба направила требования о необходимости снижения цены на 51 препарат. В 43 случаях производители его выполнили и уменьшили стоимость лекарств в среднем на 30%. Производители еще четырех лекарств предоставили обоснования новых цен.
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