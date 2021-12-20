Инвесторы верят в легкие заработки на рынке цессии

20 декабря. FINMARKET.RU - В 2022 году предложение на рынке цессии может вырасти - сегмент начнет постепенное восстановление после пандемийного провала, полагают его участники, пишет "Коммерсантъ".

"Активность со стороны самих кредиторов. Ускоренные темпы выдач потребительских кредитов, превышающие рост доходов населения, вероятно, приведут к увеличению объемов просроченной задолженности. Инвесторы верят в легкие заработки на этом рынке, поэтому мы увидим высокий интерес как с их стороны, так и от покупателей долгов", - говорит президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, которого цитирует "Ъ".

Вместе с тем цены на рынке цессии значительно выросли, отмечает старший аналитик ИК "Иволга Капитал" Марк Савиченко. Если пять лет назад портфель банковских долгов можно было купить за 1% и ниже, то в 2021 году это 7-9%, поясняет он. В 2022 году на рынке ожидают активизации предложения просрочки со стороны банков второго эшелона, ранее не участвовавших в торгах: тенденция начала проявляться в уходящем году и усилится в следующем. Причина - в жесткой регуляторной политике ЦБ, которая побуждает банки с меньшим запасом прочности наконец-то заняться оздоровлением своих балансов, говорит гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков.