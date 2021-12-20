В ВБ рассказали о рисках российской экономики

20 декабря. FINMARKET.RU - Во Всемирном банке пока сомневаются в перспективах экономики пишут "Ведомости" Среди рисков главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт в интервью изданию называет пандемию, инфляцию, геополитику и зеленый переход.

"Угроза развития пандемии давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран. Прежде всего из-за сравнительно низких темпов вакцинации. Это так или иначе замедляет деловую активность и создаетвведения новых ограничений в будущем", - отметил он. Найт добавляет, что ЦБ РФ предпринимает усилия для погашения инфляции, но вопрос, сколько она будет аномально высокой - открыт.

"Мы рассматриваем риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году как достаточно высокий. Если он реализуется,, конечно, окажется под давлением, поскольку ЦБ будет вынужден в ответ на рост цен ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставку", - говорит он.

По его оценкам, в следующем году темпы инфляции, как ожидается, начнут замедляться. В текущем году мы прогнозируем показатель на уровне 6,7%, а в 2022 г. ожидаем рост потребительских цен на 6–6,2%. Этому будет способствовать сам инфляционный профиль следующего года. А именно в начале [года] темпы окажутся высокими из-за эффекта низкой базы: в январе 2020 г. цены только разгонялись и были сравнительно низкими. К концу 2022 г. инфляция замедлится и в 2023 г. выйдет на целевой уровень в 4%.

Потребительский спрос в 2021 году в реальном выражении увеличится на 9% год к году, что станет максимальным значением в истории. "Судя по данным официальной статистики, во 2-м квартале экономика России превысила пиковый уровень допандемийного 2019 года. Но восстановление в региональном разрезе было крайне неравномерным", - говорит директор Всемирного банка в России Рено Селигманн, также цитируемый "Ведомостями". По итогам 3-го квартала года показатели промышленного производства в 23 регионах были ниже, чем в 2019 году. В особенности это касается нефтегазовых районов. Одновременно ряд регионов продемонстрировал ощутимо более уверенный экономический рост. В основном это субъекты Центрального федерального округа.