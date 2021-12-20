Крупному бизнесу подготовили кодекс работы с малым

20 декабря. FINMARKET.RU - Большие компании должны помогать малым в получении выгодных кредитов, выдавать им гранты, а также содействовать в продвижении товаров и услуг. Эти нормы среди прочих вошли в проект декларации о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами МСП, разработанный Минэкономразвития, пишут "Известия", ссылаясь на документ. Кроме того, документ предписывает большим организациям проводить семинары и мастер-классы для менеджеров малых фирм, делиться программным обеспечением и помогать в проведении НИОКР. Внедрение декларации приведет к адресным улучшениям, но не к системным позитивным изменениям, считают эксперты.

Декларация носит рекомендательный характер, однако Минэкономразвития планирует специальным образом оценивать те компании, которые к ней присоединятся. Предполагается, что такие фирмы будут отражать информацию о своем взаимодействии с МСП в ежегодной отчетности. При этом исходя из достижения показателей документа будет складываться итоговая оценка деятельности компаний, которая может использоваться для сравнения их между собой.

В Минэке газете заявили, что декларация разработана с участием всех крупнейших бизнес-объединений и согласована с ними.

Декларацией государство дает сигнал крупному бизнесу, что пора более активно работать с сектором МСП, поощрять частную инициативу, уверен исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин, тем более что на фоне пандемии и так произошло укрупнение бизнеса и огосударствление экономики. Для больших компаний взаимодействие с малыми и помощь им должны стать важным направлением в рамках политики корпоративной социальной ответственности, а высокое место в рейтинге, который будет составлен по итогам выполнения декларации, благоприятно повлияет на репутацию.

Многие компании уже следуют принципам, которые задает ESG-повестка (практика ведения бизнеса, которая предполагает ответственное отношение к окружающей среде, высокую социальную ответственность и качество корпоративного управления), заявили "Известиям" в экспертном центре "Деловой России" по ESG-трансформации. Крупныйпонимает, что это укрепит интерес к ним инвесторов и кредиторов. В этом смысле декларация не столько вводит новые принципы, сколько систематизирует уже привычные ответственному бизнесу практики взаимодействия, чтобы более комфортно их масштабировать, отметили в "Деловой России".