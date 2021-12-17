В супермаркетах появятся "фермеские островки"

17 декабря. FINMARKET.RU - Малые сельхозпроизводители смогут размещать свою продукцию в крупных сетях — "Магните" и "Пятерочке" — на льготных условиях. Пилотный проект "Фермерский островок" стартует 17 декабря в Уфе, до конца года — в Новосибирской и Омской областях, а позже распространится на всю Россию, пишут "Известия", ссылающиеся на пресс-службу Корпорации МСП. На "островки"смогут заходить кооперативом и не соблюдать жесткие требования ритейлеров к поставщикам. Проект станет шагом вперед, но объединение в кооператив может вызвать сложности, полагают эксперты.

""Островки" будут работать по модели кооператива, в который смогут объединяться от 10 до 25 фермеров. Кооператив нужен, так как самостоятельно разместить торговую точку в магазине федерального ритейлера фермеру не под силу — продажа нескольких товарных позиций в день не может окупить вложения", — рассказал газете генеральный директор корпорации Александр Исаевич.

Предполагается, что "Фермерские островки" будут просторными — по 20–30 кв. м — и в них представят широкий ассортимент. Фактически это магазин в магазине, для которого выберут "проходимую" локацию с достаточным размером среднего чека. В корпорации заверили, что помогут предпринимателям в поисках площадки и оборудования, а также переговорах с сетями о выгодных для фермеров условиях аренды. Кроме того, участники проекта смогут взять кредит на специальных условиях в МСП Банке, рассказали там.

В Минэкономразвития заявили, что поддерживают эксперимент, так как эта инициатива позволит увеличить количество занятых и выручку бизнеса, что соответствует национальным целям по развитию малого и среднего предпринимательства. Также эксперимент расширит доступ жителей страны к экологически чистым продуктам фермеров.

Механизм, предлагаемый Корпорацией МСП, безусловно, станет шагом вперед, уверена вице-президент ТППЕлена Дыбова, мнение которой приводят "Известия".. Им точно смогут воспользоваться фермеры, и для кого-то он станет подспорьем в бизнесе. Однако процесс объединения в кооператив может вызвать сложности: эта модель юридически несовершенна, в ней присутствует ряд проблем как в части разделения ответственности, так и распределения доходов.

По мнению Елены Дыбовой, для того чтобы решить проблему рынка сбыта для фермеров, необходимо более активно развивать малогабаритную и нестационарную торговлю, возвращать рынки, проводить ярмарки.

Государству не стоит убеждать торговые сети работать с фермерами, категоричен сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян. Намного эффективнее — предусмотреть льготную программу финансирования для групп малых производителей, которые хотят объединиться и открыть собственный магазин, полагает он.