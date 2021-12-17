При миллионах вакансий люди не могут найти работу

17 декабря. FINMARKET.RU - По данным Минтруда и Росстата, сейчас в России самая низкая за последние годы безработица. Но в то же время и самый большой за последние семь лет дефицит рабочих кадров, пишет "Российская газета"

По оценке "Деловой России", на стройках не хватает 600 тысяч рабочих специалистов разных направлений. Мигранты уехали, а те, кто остались, выбирают частный сектор, где можно заработать до 3 тыс. рублей в день. Россияне же в среднем за 50 тыс. в месяц на стройки не спешат. По данным "Авито.Работа", не хватает дальнобойщиков. Не хватает грузчиков, кладовщиков на складах, машинистов. Кафе и рестораны не могут найти кадры, потому что еще в прошлогодний локдаун многие уволились, к тому же непривитых соискателей отпугивает обязательная вакцинация для работников сферы услуг. По той же причине не могут найти сотрудников фитнес-клубы.

По данным FinЕхpertiza, с начала 2021 года, по мере восстановления деловой активности после начала пандемии, стал очевиден дефицит работников. Летом и осенью компаниям стабильно не хватало около 2,2 млн сотрудников. И это максимальный показатель с 2014 года. Пик кадрового голода пришелся на август: тогда работодателям не хватало 2,25 млн человек. Как отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова, если год назад на одну вакансию приходилось по два безработных, то сейчас открытых вакансий в два раза больше, чем желающих устроиться работать на них.

"Ситуация отражает естественные процессы, которые характерны для пандемийной экономики. Во-первых, спрос на работников вырос в связи с тем, что около 1,5 млн мигрантов не смогли вернуться в Россию. Это обострило кадровую проблему в строительстве, логистике, сельском хозяйстве. Во-вторых, кризис всегда увеличивает стремление работодателей оптимизировать расходы на работников. В этом случае бизнес пытается заменить высокооплачиваемых работников низкооплачиваемыми. Это порождает интересный эффект - число рабочих мест не изменяется, а число объявлений об открытых вакансиях растет. Кроме того, часть вакансий связана с текучестью кадров, когда работники сталкиваются с ситуацией намеренного неисполнения обязательств со стороны работодателей", - объясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Действует и демографический фактор - в последние годы на рынок труда выходит мало молодежи, а смертность в результате пандемии выросла.

В ряде отраслей при наличии вакансий сложно найти специалистов. По словам замглавы Минпромторга Василия Шпака, проблема нехватки профессиональных кадров, например в IT, складывается из устаревших образовательных стандартов в этой сфере. Еще одна проблема заключается в устаревшей технической базе в вузах, где будущих инженеров, которые должны будут работать на отечественном оборудовании и создавать для него ПО, по-прежнему учат работать на компьютерах на Windows. Решить эту проблему должна модернизация учебной базы технических вузов.