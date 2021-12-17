На рынок торговой недвижимости выйдет рекордное за последнее время число объектов

17 декабря. FINMARKET.RU - По итогам 2021 года в РФ будет сдано в эксплуатацию 672 тыс. кв. м новых торговых площадей, это больше на 37% год к году и на 9%, чем в докризисном 2019 году, говорится в отчете "Магазина магазинов". Там отмечают, что текущий ввод новых площадей стал максимальным с 2017 года, пишет "Коммерсант"

Похожие цифры приводит Cushman & Wakefield: в России будут сданы около 700 тыс. кв. м, что на 57% выше значения за 2020 год и на 19% - за 2019 год. Аналитики связывают рост с переносом ввода проектов с прошлого года. В CBRE ожидают, что ввод достигнет пятилетнего рекорда - 843 тыс. кв. м. По оценкам "Магазина магазинов", 68% новых открытий в этом году пришлось на регионы. В 2020 году показатель составлял 50%, в 2019 году - 67%. Но доля столицы также остается высокой: здесь все еще много объектов в высокой стадии готовности, уточняет директор департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина.

Но в 2022 году будут сданы только 350 тыс. кв. м торговых площадей, из которых 120 тыс. кв. м в Москве, подчеркивает аналитик Cushman & Wakefield Евгения Сафонова. Руководитель отдела исследований и консалтинга "Магазина магазинов" Андрей Сурков тоже ждет, что из заявленных на 2022 год 616 тыс. кв. м появится лишь часть.

Девелоперы снижают активность из-за растущих издержек. Кроме того, принятый 16 декабря в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах заставляют девелоперов отказываться от новых крупных объектов.