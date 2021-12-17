Число медицинских сервисов в торговых центрах за 2 года выросло на 15%

17 декабря. FINMARKET.RU - В московских торговых и офисных комплексах растет количество арендаторов, оказывающих те или иные медицинские услуги, сообщили "Ведомостям" представители консалтинговых компаний. Так, по словам старшего директора ритейл-департамента "CBRE Россия" Марины Малахатько, число медицинских центров, офисов лабораторно-диагностических сетей, стоматологических кабинетов, магазинов ортопедической продукции, пунктов вакцинации и т. д. на таких объектах увеличилось на 15% по сравнению с допандемийным периодом - с 800 до 920. Несмотря на то что их доля в структуре арендаторов все еще невелика, так как, как правило, они занимают площади до 800 кв. м, это достаточно существенный прирост, считает она.

Если говорить о мультифункциональных и торговых центрах, а также деловых и жилых массивах, то доля таких объектов выросла с 2 до 4%, подтверждает партнер и руководитель департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Ольга Антонова. Малахатько утверждает, что в США доля медицинских объектов еще выше - за время пандемии она увеличилась до 5%.

Об активности медицинских сервисов говорят и владельцы коммерческих объектов. Директор проектов девелоперской компании ADG Group Ольга Паршикова отмечает, что в структуре арендаторов торговых центров в целом увеличивается доля "альтернативных функций" (услуг и сервисов, включая медицинские). Паршикова также ссылается на прогноз консалтинговой компании PwC, которая считает, что доля таких сервисов к 2030 г. вырастет до 30%.

Площадями в крупных торговых центрах активно интересуются стоматологические кабинеты, а особенно велика конкуренция за место на таких объектах между магазинами оптики и аптеками, рассказал "Ведомостям" главный специалист по аренде региональной коммерческой недвижимости УК "Ташир-М" Борис Слонов. Они могут быть даже более заинтересованными арендаторами, чем традиционная розница, так как в торговых центрах высокий трафик, за которым такие сервисы охотятся, поясняет партнер Deloitte в СНГ Егор Метелкин.

Приходят в торговыеи медицинские клиники, говорит Слонов. Но, по словам Малахатько, пока таких точек в составе многофункциональных проектов мало, так как подобные здания проектировались без учета нужд таких сервисов.