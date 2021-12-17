Сотовые операторы планируют увеличить тарифы

17 декабря. FINMARKET.RU -на сотовую связь в России в начале 2022 года могут вырасти на 8–10%, пишут "Известия" со ссылкой на источники.

По данным Mobile Research Group, в 2020 году рост цен на сотовую связь в РФ составил 10%. Но в 2021-м тарифы практически не менялись, а в какие-то периоды даже снижались, свидетельствуют данные Росстата. Лишь в ноябре по сравнению с октябрем они выросли на 1,6%, зафиксировало ведомство. Но, по мнению руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, прямой и косвенный рост цен в течение года присутствовал и был значительно выше. "Многие ранее бесплатные сервисы, например доступ к онлайн-кинотеатрам, стали платными. Некоторые операторы, не повышая цен, сократили объемы пакетов предоставляемых абонентам услуг, минут и мегабайтов", — утверждает эксперт.

По словам Половникова, также в этом году наблюдалась фактическая отмена безлимитных интернет-тарифов и опций. Это нельзя отнести к прямому повышению цен, но расходы абонентов, потребляющих большие объемы трафика, могли увеличиться, считает он.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что повышать тарифы напрямую операторам в последние годы становится всё труднее — ситуацию на рынке стала пристально отслеживать Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Например, в начале 2020 года Tele2, "Вымпелком" и "Мегафон" повысили тарифы. Проведенная ФАС проверка показала, что цены выросли на 3,5%. Также ведомство выяснило, что в мае 2020 года Tele2 поднял тарифы на 7–14%. Антимонопольная служба сочла это повышение необоснованным и предписала оператору вернуть тарифы на прежний уровень.

"У ФАС в настоящее время нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи. При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов служба проводит анализ экономической обоснованности и принимает меры антимонопольного реагирования", — сообщил "Известиям" представитель ведомства.

Эксперты считают рост тарифов вынужденной мерой - к нему операторов подталкивают как экономические, так и регуляторные предпосылки: растут расходы на модернизацию сетей и хранение трафика абонентов. Поэтому в Минцифры готовят меры по поддержке отрасли, сказали в ведомстве.