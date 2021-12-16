Приток мигрантов вывел переводы валюты на шестилетний рекорд

16 декабря. FINMARKET.RU - В третьем квартале установлен шестилетний рекорд переводов валюты физлицами изв СНГ через. Лидерами стали Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, прибавившие по сравнению со вторым кварталом от 22% до 35%. По мнению экспертов, опрошенных "Коммерсантом", это в первую очередь связано с активизацией строительства в летние месяцы и дефицитом рабочей силы, закрывавшемся мигрантами. Свою роль сыграла и стабилизация курса рубля, на фоне которой зарплата рабочих из ближнего зарубежья заметно выросла.

В частности, руководитель платежной системы CONTACT Сергей Нестеров, считает, что основными стимулами роста оборотов денежных переводов в СНГ стали открытие границ и "миграционная амнистия" в отношении сотен тысяч граждан, которым был запрещен въезд на территорию России. "В нашей стране сохраняется острая потребность в рабочей силе, в результате зарплаты мигрантов выросли и уже почти достигли уровня резидентов, работающих в тех же отраслях",— добавляет он. При этом, по мнению Нестерова, тенденция к росту переводов в СНГ сохранится и в четвертом квартале.

Директор "Золотая корона — денежные переводы" Иван Ситнов добавляет, что к росту зарплат мигрантов привела и инфляция: "Банк России повышает процентную ставку, что приводит к укреплению рубля. В 2021 году рубль стабилен, более того, в четвертом квартале валюта рекордно укреплялась, поэтому мы ожидаем продолжения роста рынка относительно цифр предыдущих лет".

Глава правления ассоциации "Финансовые инновации" (АФИ) Роман Прохоров, считает, что в 4-м квартале на объем переводов мигрантов будут влиять разнонаправленные факторы: с одной стороны, происходит снижение активности в строительном секторе, с другой — рост торговых операций и, соответственно, активности в части доставки в рамках предпраздничных распродаж.