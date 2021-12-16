Дефицит автомобилей в РФ сохранится до лета

16 декабря. FINMARKET.RU -автомобилей на рынке привел к их удорожанию по итогам года на 35%, сообщили в агентстве "Автостат". Согласно прогнозам экспертов, в следующем году дефицит автомобилей и рост цен сохранятся до лета, пишет "Российская газета"

Сбои из-за пандемии в поставках комплектующих, в частности электронных чипов, привели и к срывам выпуска новых автомобилей. Очереди на новыерасписаны до второй половины 2022 года, рассказал генеральный директор "Автостат" Сергей Целиков. По его словам, проблемы по ряду моделей есть у Volkswagen, Toyota, Kia, Hyundai. Более или менее благополучная ситуация в премиальном сегменте. Автомобили Audi, BMW, Mercedes можно купить сразу и по ценам, близким к тем, что рекомендованы производителями.

За 11 месяцев 2021 годаот производителей на легковые автомобили в России выросли в среднем на 23%. Дилеры на фоне дефицита прибавили еще 10-15%. Так что к концу года итоговый рост цен составит 35-40%, указал Целиков. Из-за нехватки автомобилей в 2021 году в России их будет продано около 1,4 млн штук, всего на 6% больше, чем в 2020 году.

Как считает Целиков, если в 2022 году сохранится такой же разрыв между ценами от производителей и ценами у дилеров, спрос остановится на фоне отсутствия роста доходов населения. Но к лету ситуация все же должна стабилизироваться, рассчитывают в "Автостате".

Между тем на фоне нехватки новых авто подорожали и подержанные - в среднем на 26%. Причем относительно новые автомобили с возрастом до 7 лет за год выросли в цене сразу на 36%.