Российские маркетплейсы находятся в состоянии войны

16 декабря. FINMARKET.RU - Российскиенаходятся в состоянии войны. В ход идут любые средства - снижение комиссий и для продавцов, и для покупателей, ускорение и субсидирование доставки, открытие новых точек выдачи товаров, выдача кредитов. Все для того, чтобы привязать к себе уже существующих клиентов, привлечь новых и отвоевать большую долю на рынке, пишет директор по стратегии "Финама" Ярослав Кабаков в статье, опубликованной в "Ведомостях".

"Казалось бы, все просто: держи низкую цену - и будут покупать. Но так не работает. Например, важна доставка. Доставить на следующий день уже мало. Нужно доставлять в день заказа, а то и в течение пары часов", - говорит директор по стратегии "Финама" Ярослав Кабаков. Он добавляет, что работа в минус для маркетплейсов в России является нормой - рынок растет, надо завоевывать долю, инвестировать в логистику, но долго так продолжаться не может. При этом небольшие компании в плане доставки могут быть гибче маркетплейсов-гигантов.

Как отмечает автор, "проблема в том, что агрессивная битва за клиентов и долю не может продолжаться долго – она требует от игроков значительных инвестиций". "Вероятно, на рынке онлайн-торговли в среднесрочной перспективе произойдет структуризация рынка в сегменте ведущих игроков, острота конкуренции снизится, так как невозможно бесконечно поддерживать убыточные проекты. В целом доля, занимаемая крупнейшими компаниями, сократится в пользу средних и небольших торговцев", - считает Кабаков..

По итогам прошлого года большинство крупнейших маркетплейсов работали в убыток. "Работа в минус для маркетплейсов в России является нормой – рынок растет, надо завоевывать долю, инвестировать в логистику, но долго так продолжаться не может. Деньги не бесконечны. У кого они закончатся раньше, тот и проиграл. Но помимо этого есть и другая проблема – в виде относительно небольших игроков, наступающих на пятки", - отмечает эксперт..