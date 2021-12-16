Реестр недвижимости засекретят из-за мошенников

16 декабря. FINMARKET.RU - Предоставление сведений из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) о чужих квартирах может быть ограничено, пишет "Российская газета".

"Вопрос серьезный, он требует глубокой проработки и изучения. Росреестр готов этот вопрос обсуждать, изучать и совместно прорабатывать", - сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, выступая в среду в Совете Федерации.

"Сейчас можно заказать выписку о любом объекте недвижимости, где указаны в том числе фамилия, имя и отчество его владельца. Это востребовано, например, при сделках с недвижимостью - покупатель может убедиться, что объект действительно принадлежит продавцу. Однако это повышает риски мошенничества и потери собственности, считают сенаторы. "Сейчас каждый может получить информацию о каждом, заплатив установленные средства, и даже без уведомления правообладателя. И использовать эту информацию - такая статистика, к сожалению, есть - для совершения мошеннических сделок", - согласился Скуфинский.

По его словам, также правительством утверждена госпрограмма "Национальная система пространственных данных". Предполагается, что к 2030 году будут созданы единая федеральная сеть геодезических станций и отечественная электронная картографическая основа страны, будут почти на 100% собраны и выверены сведения в ЕГРН, все услуги Росреестра станут доступны на портале госуслуг. Будет сформирован банк данных земли для жилищного строительства в объеме не менее 200 тыс. га, а сроки регистрации прав и кадастрового учета не превысят одного дня. Все это приведет к сокращению бюрократических процедур, сокращению сроков и затрат людей и бизнеса, отметил Скуфинский. Бюджет благодаря программе получит 27 млрд рублей налогов за счет увеличения на 20% налогооблагаемых площадей после проведения комплексных кадастровых работ. Внесение в ЕГРН точных сведений о правообладателях недвижимости (сейчас нет полных данных о 48 млн объектов) увеличит объемы налоговых сборов на 150 млрд рублей. В целом экономический эффект от программы можно оценить в 250 млрд рублей, отметил он.