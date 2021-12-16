В правительстве обсуждается реформа механизма СЗПК

16 декабря. FINMARKET.RU - В правительстве обсуждают возможность предоставления регионам права блокировать заявки на заключение СЗПК по проектам, которые планируется реализовать на их территории. Кроме этого, обсуждается пересмотр периметра фискальных условий, которые стабилизируются для инвесторов: из него могут и исключить, и добавить некоторые виды платежей, пишут "Ведомости".

Новые полномочия регионов могут создать некоторую напряженность в работе с федеральными структурами в силу завышенных ожиданий с обеих сторон, это может быть фактором торможения процесса, считает заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов, чье мнение приводят "Ведомости". Он подчеркивает, что пока в России сохраняется курс на централизацию в принятии решений, поэтому рациональное поведение инвесторов будет ориентировано в первую очередь на федеральную власть. При этом такой инструмент, который гарантирует стабильность условий для крупных проектов в регионах, должен быть, уверен эксперт. "Интуитивно кажется, что инструмент СЗПК мог бы реализовываться более активно. Но в то же время есть и другие преференциальные режимы в виде ОЭЗ, ТОР, специальных условий для Восточной Сибири и Дальнего Востока - и ожидания по ним также выше, чем реализуется на практике", - говорит Климанов.

Первые СЗПК были подписаны в декабре 2020 г. К апрелю было уже 36 соглашений на сумму 1,3 трлн руб., Минимальный порог инвестиций для заключения СЗПК — 200 млн руб. Чем больше вложения, тем больше стабилизационных гарантий получит инвестор. Сейчас в Минэкономразвития на рассмотрении 75 заявлений на заключение СЗПК с объемом инвестиций более 1,6 трлн руб. Всего в 2020-2021 гг. заключено 36 СЗПК на 1,28 трлн руб.