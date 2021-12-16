Предновогодние выплаты пенсионерам могут сделать ежегодными

16 декабря. FINMARKET.RU - Комитет Госдумыпо труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект, согласно которому предновогодниедля пенсионеров рекомендуется осуществлять на постоянной основе, сообщают "Известия".

"Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и "военных" пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими", - цитирует издание текст пояснительной записки к законопроекту "О ежегодной предновогодней пенсионной выплате".

В документе также отмечается, что "предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемйой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты".

Согласно финансово-экономическому обоснованию, с которым ознакомилась газета, источником выплат должен стать федеральный бюджет. По расчетам авторов законодательной инициативы, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей.

Законопроект уже направлен на заключение в правительство РФ, пишут "Известия".

Согласно финансово-экономическому обоснованию, которое имеется в распоряжении газеты, источником выплат должен стать федеральный бюджет. По расчетам авторов, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей. Из них 66,4 млрд рублей — выплаты "военным пенсионерам", 719,8 млрд рублей — получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которое осуществляется за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, предоставляемого из федерального бюджета Пенсионному фонду РФ.

Как считают инициаторы, источником дополнительных расходов федерального бюджета на эти цели при необходимости могут стать средства ФНБ, объем которых в 2022 году составит 16,4 трлн рублей.