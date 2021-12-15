ВВП РФ в 3-м квартале вырос на 4,3%

Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 4,3%. Относительно 3-го квартала "доковидного" 2019 года экономика увеличилась на 0,6%. Подтверждена и предварительная оценка роста ВВП за 9 месяцев на 4,6%

15 декабря. FINMARKET.RU -РФ в 3-м квартале 2021 года вырос на 4,3% относительно июля-сентября 2020 года, свидетельствует данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Ранее также сообщалось о повышении показателя на 4,3%. Относительно второго квартала 2021 г. показатель увеличился на 7,4%. Относительно 3-го квартала "доковидного" 2019 года ВВП в июле-сентябре этого года вырос на 0,6%.

Как сообщалось, ВВП РФ во 2-м текущего года увеличился на 10,5%, в 1-м квартале - снизился на 0,7% в годовом выражении. За 2020 год экономика РФ снизилась на 3,0%.

Объем ВВП России за 3-й квартал 2021 г. составил в текущих ценах 33 трлн 911,2 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП по отношению к -3-му кварталу 2020 г. составил 117,9%.

Объем ВВП за январь-сентябрь 2021 г. составил в текущих ценах 91 трлн 535,3 млрд рублей, увеличившись на 4,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Ранее Росстат также сообщал о росте экономики за 9 месяцев на 4,6%.

В сентябре Минэкономразвития повысило свой прогноз роста российской экономики в 2021 году до 4,2% с июльских 3,8%, одновременно понизив прогноз роста на 2022 год до 3,0% с 3,2% и сохранив прогнозы роста в 3,0% в 2023-2024 годах.

ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 4,0-4,5% в 2021 году, рост в интервале 2,0-3,0% в год в 2022-2024 годах. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по росту ВВП в 2021 году равняется 4,3%, на 2022 год - 2,4%.

При этом глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая 13 декабря на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), заявил, что рост ВВП страны по итогам 2021 года может превысить текущий официальный прогноз в 4,2%. По его словам, октябрьские макроданные были достаточно оптимистичными, в целом за январь-октябрь 2021 года рост российской экономики оценивается в 4,6%, что позволяет рассчитывать на рост по итогам всего года выше прогноза от сентября.

В 3-м квартале 2021 года практически во всех отраслях экономики наблюдался рост производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, указывает Росстат.

Наиболее заметно добавленная стоимость выросла в следующих сферах деятельности:

- гостиницы и рестораны (+16,7%);

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (+14,0%);

- прочие услуги населению (+10,7%);

- информация и связь (+8,9%);

- добыча полезных ископаемых (+8,4%);

- обеспечение электрической энергией, газом и паром (+7,9%);

- транспортировка и хранение (+7,1%);

- оптовая и розничная торговля (+6,4%);

- культура и спорт (+5,6%);

- строительство (+4,5%);

- обрабатывающие производства (+3,3%).

Рост производства и потребительских услуг увеличили спрос на банковские услуги, что привело к росту добавленной стоимости в сфере финансов и страхования на 9,1%.

Рост мировых цен на энергоресурсы обусловил увеличение индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в добывающих производствах более чем в 1,5 раза, или на 54,9%, в обрабатывающих производствах почти на треть, или на 29%.

Большинство отраслей экономики в 3-м квартале 2021 г. показали рост по отношению к "доковидному" 3--му кварталу 2019 года.

- информация и связь (+10,5%);

- водоснабжение и водоотведение, деятельность по ликвидации загрязнений, сбор и утилизация отходов (+7,1%);

- оптовая и розничная торговля (+5,0%);

- обеспечение электрической энергией, газом и паром (+4,2%);

- обрабатывающие производства (+3,3%);

- строительство (+2,3%).

В то же время, отмечает Росстат, отдельные отрасли не достигли уровня 3-го квартала 2019 года:

- добыча полезных ископаемых (-7,7%);

- гостиницы и рестораны (-7,1%);

- культура и спорт (-6,8%);

- транспортировка и хранение (-3,4%).

В январе-сентябре наибольший рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости к соответствующему периоду предыдущего года продемонстрировали деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (+25%), водоснабжение и водоотведение, деятельность по ликвидации загрязнений, сбор и утилизация отходов (+18,8%), культура и спорт(+10,2%).

Добыча полезных ископаемых выросла за 9 месяцев в годовом выражении на 2,4%, обрабатывающие производства - а 4,7%, оптовая и розничная торговля - на 9%.

Снижение индекса физического объема добавленной стоимости к соответствующему периоду предыдущего года наблюдалось в январе-сентябре в сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве - на 3,4%, а также в госуправлении и социальном обеспечении на 0,3%.

Первая оценка ВВП, представленная Росстатом сегодня, основана на оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, данных Банка России и других ведомств, говорится в сообщении статведомства.