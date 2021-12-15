Инвестиционные контрасты: курьеры обогнали нефтяников

15 декабря. FINMARKET.RU - Январь-сентябрь 2021 г. характеризовались приростом инвестиций на 8,5% (год к году) по крупным и средним предприятиям, и на 7,6% – по полному кругу предприятий. По отношению к соответствующему периоду 2019 г. также наблюдался явный прирост: +6,6% по крупным и средним предприятиям, +3,2% по полному кругу.

При это заметно изменилась отраслевая структура инвестактивности. Как отмечается в исследовании института "Центр развития" Высшей школы экономики (ВШЭ), "наиболее контрастным оказался сектор транспортировки и хранения: в почтовой и курьерской деятельности наблюдается инвестиционный бум, поскольку службы доставки имеют особую актуальность в период пандемии (+290% к январю-сентябрю 2021 г.)", тогда как сфера пассажирских железнодорожных перевозок, имеющая пока весьма ограниченные возможности для восстановления, напротив, является аутсайдером (-29,1%).

А вот наихудшие показатели – у нефтепереработки, оказавшейся в кризисе в силу непростой ситуации в нефтедобывающей(-7,5% к январю-сентябрю 2020 г.), а также у производства одежды (-10,5%), которое во всем мире попало в непростое положение из-за огромных запасов нераспроданной одежды и сокращения заказов швейным фабрикам.

В грузовых железнодорожных перевозках также наблюдаем снижение на 15%:

В 2019–2021 гг. лидером по росту инвестиций в рамках добывающей промышленности стала добыча металлических руд, где в прошлом годуросли ускоренным темпом. Прирост инвестиций составил здесь 14,1% к январю-сентябрю 2019 г. (+2,2% к аналогичному периоду 2020 г.). В целом данная отрасль в пандемию демонстрировала относительно высокие показатели (в том числе в 2020 г.), что связано с благоприятной конъюнктурой на международных рынках металлов.

Ситуация в обрабатывающей промышленности выглядит более благополучной, чем в добывающей. Здесь наблюдалось наращивание инвестиций на +7,7% к январю-сентябрю 2020 г. и на +6,4% к январю-сентябрю 2019 г. В лидеры, с более чем двукратным ростом к соответствующему периоду 2020 г., вышли производство текстильных изделий и полиграфия (в последнем случае прирост к январю-сентябрю 2019 г. тоже составил 108%).