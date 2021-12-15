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15 декабря 2021 года 10:50
Ритейлерам создали финплощадку по оплате товаров и услуг долями
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
15 декабря. FINMARKET.RU - Центр финансовых технологий (ЦФТ) создал сервис по оплате товаров и услуг долями (BNPL) - PayStep, рассказали источники "Коммерсанта" на финансовом рынке. Первым партнером PayStep стал "МегаФон". Как пояснил член совета директоров ЦФТ Николай Смирнов, PayStep - технологическая платформа, которая позволяет ритейлерам предложить сервис по оплате покупок частями "без необходимости сложных интеграций и подключения множества кредиторов". Площадка, по его словам, будет предоставлять сервис как онлайн, так и офлайн. Зарабатывать она будет на комиссии с ритейлеров, индикативная ставка - 10% для офлайна и 5% для онлайна. Средний чек - 30 тыс. руб. Срок рассрочки - 6 недель, первый взнос - 25%. В России услугу BNPL предоставляет ряд компаний, при этом в группах есть банки, а значит, в соответствии с требованиями ЦБ рассрочка должна оформляться как потребительский заем. У PayStep в группе нет профессиональных кредиторов, что существенно упрощает процесс. Согласно планам ЦФТ, объем выдачи рассрочек через PayStep в 2022 году составит 15 млрд руб. Предполагаемый уровень дефолтов по портфелю рассрочек в ЦФТ не раскрыли. По оценкам НАПКА, в этом сегменте просрочка может быть сопоставима с той, что наблюдается по картам рассрочки, то есть на уровне 15%. ЦФТ - группа компаний, работающих в области информационных технологий, в которую входит платежная система "Золотая корона".
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