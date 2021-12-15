Бесплатную землю можно заслужить

15 декабря. FINMARKET.RU - В Подмосковье за профессиональные заслуги можно получить бесплатную землю. Депутаты Московской областной думы сразу в трех чтениях приняли закон о бесплатном обеспечении землей граждан, имеющих особые профессиональные заслуги перед регионом. Порядок определения этих заслуг правительство Подмосковья разработает дополнительно, но общий принцип, по которому передовикам труда будут раздавать землю, законом уже обозначен, пишет "Российская газета".

Право на участки получают граждане РФ, имеющие особые профессиональные заслуги перед Московской областью и ранее не получавшие землю по каким-либо другим льготным основаниям. Например, по программе обеспечения землей многодетных семей. Или по закону о предоставлении участков врачам дефицитных специальностей - его область приняла минувшим летом, чтобы привлечь медицинских работников в дальние муниципалитеты.

Чтобы исключить коррупционную составляющую, за рамки процесса выведены чиновники всех уровней - их трудовые заслуги под действие нового закона не подпадают. А вот бизнес вполне может прийти, увидеть и победить. Но "трудовая" земля вряд ли кого-то заинтересует с коммерческой точки зрения. Врачам в Подмосковье выдают по 10-15 соток под ИЖС и ведение личного подсобного хозяйства - и за трудовые заслуги будет аналогичный бонус. "И монетизировать эту меру поддержки, то есть получить вместо земли ее стоимость в рыночном эквиваленте, нельзя, закон такой возможности не дает", - утверждает председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, которого цитирует "РГ".