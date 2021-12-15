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15 декабря 2021 года 10:07
Нацпроект по повышению производительности труда продемонстрировал плюсы
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YAY\ТАСС
15 декабря. FINMARKET.RU - На форуме "Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы" чиновники раскрыли промежуточные результаты нацпроекта по повышению производительности труда. Цель встречи сводилась к вовлечению московских предприятий в нацпроект. В среднем производительность труда в компаниях—участниках нацпроекта выросла на 12% при среднем ее росте в 5–7%, источники роста производительности у этих компаний также могут отличаться, пишет "Коммерсант". Как поясняют в Минэкономразвития, в 2017–2020 годах в нацпроекте приняли участие 1,3 тыс. предприятий — помимо производительности, они нарастили и фонд оплаты труда на 48 млрд руб. (11%) при приросте общей численности персонала на 0,4%. Эффект необычен: рост производительности чаще сопровождается оптимизацией штатов, а не улучшением показателей предприятий за счет роста выпуска и зарплат при сохранении занятости. Данные о кадровых изменениях в компаниях вне периметра нацпроекта не приводятся. Экономический эффект нацпроекта также оказался положительным. Так, вклад мероприятий в прирост ВВП оценивается в 133 млрд руб. (117 млрд руб. добавленной стоимости и 16 млрд руб. НДС), из которых 71 млрд руб. стали прямым результатом адресной поддержки предприятий. Отчисления налогов и взносов в соцфонды выросли на 27 млрд руб., в том числе на 11 млрд руб. в результате адресной помощи.
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Ключевые слова: Россия, труд, производительность
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