Названы самые привлекательные для инвесторов регионы

15 декабря. FINMARKET.RU - Инвестиционная привлекательность российских субъектов в 2020 г. выросла, несмотря на пандемию коронавируса. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА", подсчитавшие изменения делового климата в регионах по пяти параметрам: обеспеченность инфраструктурой, социальное развитие, уровень экономики, финансовая стабильность, состояние окружающей среды (подробнее о методологии - во врезе). Медианный составной индекс в 2020 г. увеличился на 0,02 пункта, или на 3% с небольшим, и составил 0,61, пишут "Ведомости"

Агентство сгруппировалов семь блоков - в зависимости от уровня инвестиционной привлекательности. Самые лучшие оценки (наивысший уровень инвестиционной привлекательности, А-1) присвоены пяти субъектам: Архангельской области, Москве, Краснодарскому и Приморскому краю, а также Ямало-Ненецкому АО (перечислены в порядке убывания).

20 регионов находятся в группах с очень высоким и высоким уровнями инвестиционной привлекательности (А-2 и А-3). В числе лидеров этого блока - Белгородская, Воронежская области и Санкт-Петербург. В группу со средним, умеренным и умеренно низким (B-1, B-2, B-3) включены 45 субъектов, лучшие из них Амурская, Астраханская и Владимирская области. В состав аутсайдеров (низкий уровень, С) вошли 15 регионов. В последней тройке оказались Удмуртия, Ульяновская область и Чечня.

Проведенная агентством оценка инвестиционной привлекательности основывалась на расчете 62 показателей, сгруппированных в пять блоков: инфраструктурные, экономические, социальные, финансовые ресурсы и состояние окружающей среды. Наибольший вес среди данных блоков имеют инфраструктурные и социальные ресурсы (0,4 и 0,3), так как для инвесторов наибольшую значимость имеет сочетание развитой инфраструктуры и наличие производительной и квалифицированной рабочей силы в регионах присутствия. Вклады остальных параметров равны и составляют 0,1. Для расчетов применялись последние годовые статистические данные Росстата, ЦБ, Казначейства, Минфина и МВД.

Среди инфраструктурных факторов учитывались такие показатели, как, например, число подключенных абонентских устройств мобильной связи на 1000 человек населения, доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, число автобусов общего пользования на 100 000 человек населения.

Оценка инвестиционного потенциала показала, что привлекательность регионов зависит прежде всего от внутреннего спроса, развитости сырьевой базы или близости к столице, пишут аналитики "Эксперт РА".