Россияне стали чаще покупать дорогие смартфоны

15 декабря. FINMARKET.RU - В январе-октябре 2021 года продажи смартфонов дороже 50 тыс. рублей выросли в России в 1,5 раза, а доля таких устройств на российском рынке подскочила с 8,3% до 12,9%. Об этом "Известиям" сообщили в МТС (речь об анализе всего рынка страны, а не только данных по магазинам компании). Таким образом, доля премиальных аппаратов впервые поднялась выше 10%, подчеркнул представитель оператора Алексей Меркутов.

Всего в России за первые 10 месяцев 2021 года было продано 24 млн смартфонов на 563 млрд рублей, подсчитали в МТС. Там уточнили, что в премиальном сегменте наибольшим спросом пользуются iPhone: доля смартфонов Apple в январе-октябре 2021 года среди устройств стоимостью от 50 тыс. рублей в штуках составила 83,2% против 77,8% годом ранее. На втором месте в сегменте дорогих аппаратов в этом году - Samsung (16%). Менее 1% премиального рынка смартфонов составила продукция Huawei и Xiaomi, указано в материалах компании.

Реализация смартфонов высокого ценового сегмента от 45 тыс. рублей за январь-октябрь выросла, а низкого и среднего - просели, подтвердил вице-президент по закупкам и развитию "Связного" Михаил Догадин.

По оценкам "М.Видео-Эльдорадо", продажи телефонов дороже 50 тыс. рублей за весь 2021 год могут вырасти по сравнению с 2020 годом на 70% в штуках и на 75% в деньгах. Доля таких устройств в этом году в натуральном выражении достигла 13,5% в сравнении с 7,5% годом ранее, сказал представитель ритейлера.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, рост сегмента аппаратов дороже 50 тыс. рублей связан и с увеличением их стоимости - в этом году она возросла примерно на 30%. Модель, которая в прошлом году стоила меньше 50 тыс. рублей, в этом году могла перешагнуть эту планку. При этом люди предпочитают покупать гаджеты, не дожидаясь их дальнейшего подорожания, ведь дорогой аппарат по набору характеристик будет оставаться актуальным еще несколько лет, указал эксперт.