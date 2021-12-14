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14 декабря 2021 года 19:05

Рейтинг медиаприсутствия банков за ноябрь

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YAY\ТАСС
YAY\ТАСС
Тройка лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа в ноябре осталась неизменной. Первое место традиционно занимает Сбербанк с результатом 70 994 упоминаний (73 213 в октябре), на втором месте - уступивший лидеру со значительным отрывом ВТБ - 31 058 упоминаний (30 071 в октябре). Третье место занял ФК "Открытие" - 11 940 упоминаний (12 405 в октябре).

В рейтинге по охвату аудитории первое место вновь занял Сбербанк с результатом 237,5 млн. (291,3 млн. в октябре). На второй строчке по-прежнему держится ВТБ, охват которого в ноябре упал до 205,5 млн. (241,1 млн. месяцем ранее). На третье место, вытеснив октябрьского бронзового призера - Тинькофф Банк, вышел Промсвязьбанк с показателем 91,5 млн. (104,6 млн. в октябре, что соответствовало девятой строчке рейтинга).

В целом, уменьшение охватов в СМИ у компаний и банков может быть связано с нерабочими днями, введенными во многих регионах России в первых числах ноября в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Тройка лидеров в рейтинге заметности в ноябре также не изменилась. При этом индекс заметности ВТБ вырос более чем на 15% по сравнению с октябрем, а у Сбербанка и "Открытия" показатель немного упал - на 3,4% и 2,7% соответственно.

Сообщение главы Сбербанка Германа Грефа о том, что облигации федерального займа (ОФЗ), номинал которых индексируется на рост индекса потребительских цен, позволят защитить сбережения от инфляции, стало наиболее тиражируемым инфоповодом с упоминанием организации. По словам Грефа, "их механизм прост: чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги. Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала". "Или флоутеры - ОФЗ, у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA. Каждые полгода купон такой бумаги корректируется в соответствии с рыночными ставками", - отметил глава Сбербанка.

Заметным инфоповодом стало упоминание Сбербанка в связи с решением вновь повысить ипотечную ставку. Так, базовая ставка по ипотеке при приобретении строящегося жилья в Сбербанке с 15 ноября составляет 8,8% (+0,4 п.п.), при покупке готового жилья - 9,1% (+0,6 п.п.). К слову, это уже третье за год повышение ставки крупнейшим российским банком.

Еще одним значительным новостным поводом ноября стало намерение Сбербанка продать ряд своих "дочек" в Европе. Европейское подразделение Сбербанка подписало соглашение с группой компаний о продаже банков в Сербии, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Венгрии. Совокупные активы продаваемых банков - 7,3 млрд. евро. Они имеют 162 филиала и обслуживают 600 тыс. клиентов. Сумма сделки - 500 млн. евро.

Наиболее важным событием конца ноября-начала декабря стал форум "Россия зовет!", который организовал "ВТБ Капитал", инвестподразделение группы ВТБ. Мероприятие традиционно добавляет упоминаемости второму крупнейшему банку России, а новости с форума всегда в центре внимания у аудитории.

Широко освещалась в СМИ сделка ВТБ по продаже доли в продуктовом ритейлере "Магнит". ВТБ в ноябре объявил о продаже 17,3% акций "Магнита", части пакета, который был приобретен в начале 2018 года у основателя компании Сергея Галицкого. Банк реализовал 4,9% через ускоренное формирование книги заявок по цене 5700 руб. за акцию. Оставшиеся 12,4% ВТБ продал, исходя из той же цены за акцию, другому крупному акционеру ритейлера - Marathon Group Александру Винокурову. В результате сделки доля Marathon в "Магните" вырастет до 29,2%.

Заметным инфоповодом для ВТБ стало намерение банка повысить ставки по ипотеке, о котором банк объявил вслед за Сбербанком. "С учетом резкого изменения ключевой ставки, анонсированных планов ЦБ по ее росту в декабре, а также повышения ипотечных ставок другими игроками, ВТБ принял решение с 22 ноября также пересмотреть ставки по ипотеке", - сообщал представитель ВТБ.

Наиболее заметным инфоповодом "Открытия" стало объявление "ОВК Финанс" ("дочка" "Объединенной вагонной компании") о допущении технического дефолта по своим облигациям. Акционерами ОВК являются банк непрофильных активов "Траст" (27,8%) и банк "Открытие" (24,3%). "ОВК Финанс" должна была выплатить инвесторам 16,34 млрд. рублей, но не нашла средств.

Кроме того, широко тиражировались высказывания экспертов банка "Открытие". Так, большое внимание рынка было уделено оптимистичному прогнозу изменения курса рубля в ближайшие полгода, который озвучил экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. По его мнению, российский рубль в ближайшие шесть месяцев, вероятнее всего, будет расти, а доллар сохранит позиции относительно остальных валют. При этом американская валюта начнет укрепляться, когда стартует дискуссия о начале повышения ставки ФРС, что, вероятно, произойдет уже во второй половине 2022 года.

Не осталось без внимания и экспертное мнение о способах заработка на росте банковских ставок. Руководитель направления "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие" Александр Бородкин сообщил в частности, что для начала стоит рассмотреть несколько вариантов размещения накопленных денег на банковские вклады в зависимости от целей и горизонтов инвестирования. По мнению эксперта, бОльшую долю средств можно направить на долгосрочный вклад под максимальную процентную ставку, а небольшую часть накоплений - на вклад с возможностью свободного пополнения и снятия. Это позволит иметь доступ к средствам в любой момент без потери процентов в случае, если понадобится срочно снять деньги с вклада, считает финансист.


Наименование Упоминания в СМИ, ноябрь 2021
1 Сбербанк 70 994
2 ВТБ 31 058
3 ФК Открытие 11 940
4 Россельхозбанк 9 151
5 Газпромбанк 7 742
6 Альфа-Банк 6 478
7 Тинькофф Банк 6 441
8 Промсвязьбанк 6 408
9 Райффайзенбанк 4 595
10 Совкомбанк 4 381
11 Банк УРАЛСИБ 2 941
12 Росгосстрах Банк 2 747
13 Росбанк 2 655
14 Почта банк 2 631
15 Московский Кредитный Банк 2 546
16 Банк ДОМ.РФ 2 376
17 Банк Санкт-Петербург 2 277
18 МТС Банк 1 910
19 Банк ТРАСТ 1 690
20 Банк ЗЕНИТ 1 482
21 ОПТ Банк 1 199
22 МСП Банк 1 111
23 Ак Барс Банк 1 110
24 РНКБ Банк 1 065
25 УБРиР 996
26 Банк Русский Стандарт 958
27 СКБ-банк 957
28 Новикомбанк 944
29 Абсолют Банк 810
30 ХКФ Банк 796
31 Банк Левобережный 626
32 Примсоцбанк 607
33 Ситибанк 584
34 АБ "Россия" 552
35 Ренессанс Кредит 509
36 Азиатско-Тихоокеанский Банк 464
37 ЮниКредит Банк 461
38 Алмазэргиэнбанк 418
39 Росэксимбанк 411
40 Экспобанк 389
41 ВБРР 380
42 СДМ Банк 356
43 ТКБ Банк 350
44 Банк "Кубань Кредит 331
45 КБ "Центр-инвест 324
46 Севергазбанк 322
47 Газэнергобанк 275
48 КБ Восточный 265
49 МИнБанк 262
50 АКБ "Металлинвестбанк" 259

Наименование Охват аудитории, ноябрь 2021
1 Сбербанк 237 508 656
2 ВТБ 205 626 733
3 Промсвязьбанк 91 513 529
4 Газпромбанк 89 862 458
5 Альфа-Банк 76 865 692
6 Россельхозбанк 70 531 301
7 Тинькофф Банк 68 590 201
8 Райффайзенбанк 63 666 307
9 Совкомбанк 61 699 936
10 ФК "Открытие" 60 499 465
11 Росбанк 50 768 132
12 Почта банк 47 718 829
13 Банк Русский Стандарт 40 860 860
14 Московский Кредитный Банк 38 756 285
15 Банк Санкт-Петербург 35 720 981
16 МТС Банк 34 285 841
17 Банк УРАЛСИБ 30 809 218
18 Банк ДОМ.РФ 30 306 634
19 Росгосстрах Банк 29 939 180
20 Банк ТРАСТ 29 160 481
21 Абсолют Банк 26 094 778
22 МСП Банк 24 935 368
23 Ситибанк 24 842 173
24 Ак Барс Банк 24 404 839
25 Банк ЗЕНИТ 24 368 670
26 ХКФ Банк 21 269 262
27 ОТП Банк 20 805 179
28 ТКБ-Банк 19 261 587
29 СКБ-банк 17 717 683
30 РНКБ Банк 16 079 729
31 УБРиР 14 735 417
32 Примсоцбанк 13 818 921
33 АБ "Россия" 13 814 930
34 Новикомбанк 13 694 932
35 Ренессанс Кредит 13 181 889
36 ВБРР 13 035 364
37 Сетелем Банк 12 990 685
38 Азиатско-Тихоокеанский Банк 12 187 057
39 СДМ-Банк 11 247 065
40 КБ "Центр-инвест" 11 083 531
41 Нордеа Банк 10 688 918
42 Экспобанк" 10 363 200
43 Росэксимбанк 9 446 251
44 ЮниКредит Банк 9 232 239
45 Bank of China 8 721 849
46 АКБ "Металлинвестбанк" 8 385 216
47 Банк Интеза 7 992 282
48 КБ Восточный 7 924 550
49 Севергазбанк 6 681 232
50 Челябинвестбанк 5 346 614

Наименование Индекс заметности, ноябрь 2021
1 Сбербанк 9 427 585
2 ВТБ 4 061 927
3 ФК Открытие 1 609 721
4 Россельхозбанк 933 145
5 Промсвязьбанк 928 173
6 Газпромбанк 818 648
7 Тинькофф Банк 728 990
8 Альфа-Банк 679 699
9 Райффайзенбанк 663 264
10 Совкомбанк 534 951
11 Банк УРАЛСИБ 427 219
12 Банк ТРАСТ 402 284
13 Банк Санкт-Петербург 324 332
14 Банк ДОМ.РФ 316 654
15 Росбанк 290 027
16 Московский кредитный банк 251 107
17 Росгосстрах Банк 245 995
18 Ак Барс Банк 237 818
19 РНКБ Банк 173 090
20 Банк ЗЕНИТ 151 201
21 Банк Русский Стандарт 150 944
22 Почта Банк 140 853
23 УБРиР 140 329
24 МТС Банк 139 161
25 МСП Банк 132 905
26 ХКФ Банк 131 817
27 Новикомбанк 119 131
28 Ситибанк 116 805
29 Азиатско-Тихоокеанский Банк 95 515
30 СКБ-банк 86 329
31 Экспобанк 80 103
32 КБ "Центр-инвест" 79 931
33 Абсолют Банк 74 990
34 ОТП Банк 57 149
35 Росэксимбанк 52 281
36 АБ "Россия" 48 951
37 Банк "Кубань Кредит" 48 395
38 Ренессанс Кредит 46 742
39 ВУЗ-Банк 40 331
40 ЮниКредит Банк 40 327
41 МИнБанк 36 944
42 ВБРР 34 012
43 Банк Левобережный 29 681
44 Банк Интеза 29 282
45 КБ Восточный 28 978
46 ТКБ Банк 27 036
47 Челябинвестбанк 26 024
48 Примсоцбанк 24 106
49 Креди Агриколь КИБ 23 866
50 Газэнергобанк 22 274

Главные темы публикаций:
  • 1. Греф назвал ОФЗ способом защиты сбережений от инфляции.
  • 2. Володин и Набиуллина обсудили в Думе, почему обесцениваются вклады граждан.
  • 3. ВТБ вслед за Сбербанком повысит ставки по ипотеке.
  • 4. Илон Маск продал часть своих акций.
  • 5. ВТБ продает долю в Магните.
  • 6. ЦБ продолжает отзывать лицензии у банков.
  • 7. В Apple появилась возможность покупать приложения через карту "Мир".
  • 8. Сбер собрал еще один суперкомпьютер.
  • 9 Зеленая неделя" от Сбербанка дарит подарки бизнесу.
  • 10. Сбербанк продает своих "дочек" в Европе за 500 миллионов евро.
  • 11. Долги "Роснано" являются тестом для государства - Fitch.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  банки,  рейтинг

 
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