Рейтинг медиаприсутствия банков за ноябрь

Тройка лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа в ноябре осталась неизменной. Первое место традиционно занимает Сбербанк с результатом 70 994 упоминаний (73 213 в октябре), на втором месте - уступивший лидеру со значительным отрывом ВТБ - 31 058 упоминаний (30 071 в октябре). Третье место занял ФК "Открытие" - 11 940 упоминаний (12 405 в октябре).

В рейтинге по охвату аудитории первое место вновь занял Сбербанк с результатом 237,5 млн. (291,3 млн. в октябре). На второй строчке по-прежнему держится ВТБ, охват которого в ноябре упал до 205,5 млн. (241,1 млн. месяцем ранее). На третье место, вытеснив октябрьского бронзового призера - Тинькофф Банк, вышел Промсвязьбанк с показателем 91,5 млн. (104,6 млн. в октябре, что соответствовало девятой строчке рейтинга).

В целом, уменьшение охватов в СМИ у компаний и банков может быть связано с нерабочими днями, введенными во многих регионах России в первых числах ноября в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Тройка лидеров в рейтинге заметности в ноябре также не изменилась. При этом индекс заметности ВТБ вырос более чем на 15% по сравнению с октябрем, а у Сбербанка и "Открытия" показатель немного упал - на 3,4% и 2,7% соответственно.

Сообщение главы Сбербанка Германа Грефа о том, что облигации федерального займа (ОФЗ), номинал которых индексируется на рост индекса потребительских цен, позволят защитить сбережения от инфляции, стало наиболее тиражируемым инфоповодом с упоминанием организации. По словам Грефа, "их механизм прост: чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги. Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала". "Или флоутеры - ОФЗ, у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA. Каждые полгода купон такой бумаги корректируется в соответствии с рыночными ставками", - отметил глава Сбербанка.

Заметным инфоповодом стало упоминание Сбербанка в связи с решением вновь повысить ипотечную ставку. Так, базовая ставка по ипотеке при приобретении строящегося жилья в Сбербанке с 15 ноября составляет 8,8% (+0,4 п.п.), при покупке готового жилья - 9,1% (+0,6 п.п.). К слову, это уже третье за год повышение ставки крупнейшим российским банком.

Еще одним значительным новостным поводом ноября стало намерение Сбербанка продать ряд своих "дочек" в Европе. Европейское подразделение Сбербанка подписало соглашение с группой компаний о продаже банков в Сербии, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Венгрии. Совокупные активы продаваемых банков - 7,3 млрд. евро. Они имеют 162 филиала и обслуживают 600 тыс. клиентов. Сумма сделки - 500 млн. евро.

Наиболее важным событием конца ноября-начала декабря стал форум "Россия зовет!", который организовал "ВТБ Капитал", инвестподразделение группы ВТБ. Мероприятие традиционно добавляет упоминаемости второму крупнейшему банку России, а новости с форума всегда в центре внимания у аудитории.

Широко освещалась в СМИ сделка ВТБ по продаже доли в продуктовом ритейлере "Магнит". ВТБ в ноябре объявил о продаже 17,3% акций "Магнита", части пакета, который был приобретен в начале 2018 года у основателя компании Сергея Галицкого. Банк реализовал 4,9% через ускоренное формирование книги заявок по цене 5700 руб. за акцию. Оставшиеся 12,4% ВТБ продал, исходя из той же цены за акцию, другому крупному акционеру ритейлера - Marathon Group Александру Винокурову. В результате сделки доля Marathon в "Магните" вырастет до 29,2%.

Заметным инфоповодом для ВТБ стало намерение банка повысить ставки по ипотеке, о котором банк объявил вслед за Сбербанком. "С учетом резкого изменения ключевой ставки, анонсированных планов ЦБ по ее росту в декабре, а также повышения ипотечных ставок другими игроками, ВТБ принял решение с 22 ноября также пересмотреть ставки по ипотеке", - сообщал представитель ВТБ.

Наиболее заметным инфоповодом "Открытия" стало объявление "ОВК Финанс" ("дочка" "Объединенной вагонной компании") о допущении технического дефолта по своим облигациям. Акционерами ОВК являются банк непрофильных активов "Траст" (27,8%) и банк "Открытие" (24,3%). "ОВК Финанс" должна была выплатить инвесторам 16,34 млрд. рублей, но не нашла средств.

Кроме того, широко тиражировались высказывания экспертов банка "Открытие". Так, большое внимание рынка было уделено оптимистичному прогнозу изменения курса рубля в ближайшие полгода, который озвучил экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. По его мнению, российский рубль в ближайшие шесть месяцев, вероятнее всего, будет расти, а доллар сохранит позиции относительно остальных валют. При этом американская валюта начнет укрепляться, когда стартует дискуссия о начале повышения ставки ФРС, что, вероятно, произойдет уже во второй половине 2022 года.

Не осталось без внимания и экспертное мнение о способах заработка на росте банковских ставок. Руководитель направления "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие" Александр Бородкин сообщил в частности, что для начала стоит рассмотреть несколько вариантов размещения накопленных денег на банковские вклады в зависимости от целей и горизонтов инвестирования. По мнению эксперта, бОльшую долю средств можно направить на долгосрочный вклад под максимальную процентную ставку, а небольшую часть накоплений - на вклад с возможностью свободного пополнения и снятия. Это позволит иметь доступ к средствам в любой момент без потери процентов в случае, если понадобится срочно снять деньги с вклада, считает финансист.

Наименование Упоминания в СМИ, ноябрь 2021 1 Сбербанк 70 994 2 ВТБ 31 058 3 ФК Открытие 11 940 4 Россельхозбанк 9 151 5 Газпромбанк 7 742 6 Альфа-Банк 6 478 7 Тинькофф Банк 6 441 8 Промсвязьбанк 6 408 9 Райффайзенбанк 4 595 10 Совкомбанк 4 381 11 Банк УРАЛСИБ 2 941 12 Росгосстрах Банк 2 747 13 Росбанк 2 655 14 Почта банк 2 631 15 Московский Кредитный Банк 2 546 16 Банк ДОМ.РФ 2 376 17 Банк Санкт-Петербург 2 277 18 МТС Банк 1 910 19 Банк ТРАСТ 1 690 20 Банк ЗЕНИТ 1 482 21 ОПТ Банк 1 199 22 МСП Банк 1 111 23 Ак Барс Банк 1 110 24 РНКБ Банк 1 065 25 УБРиР 996 26 Банк Русский Стандарт 958 27 СКБ-банк 957 28 Новикомбанк 944 29 Абсолют Банк 810 30 ХКФ Банк 796 31 Банк Левобережный 626 32 Примсоцбанк 607 33 Ситибанк 584 34 АБ "Россия" 552 35 Ренессанс Кредит 509 36 Азиатско-Тихоокеанский Банк 464 37 ЮниКредит Банк 461 38 Алмазэргиэнбанк 418 39 Росэксимбанк 411 40 Экспобанк 389 41 ВБРР 380 42 СДМ Банк 356 43 ТКБ Банк 350 44 Банк "Кубань Кредит 331 45 КБ "Центр-инвест 324 46 Севергазбанк 322 47 Газэнергобанк 275 48 КБ Восточный 265 49 МИнБанк 262 50 АКБ "Металлинвестбанк" 259

Наименование Охват аудитории, ноябрь 2021 1 Сбербанк 237 508 656 2 ВТБ 205 626 733 3 Промсвязьбанк 91 513 529 4 Газпромбанк 89 862 458 5 Альфа-Банк 76 865 692 6 Россельхозбанк 70 531 301 7 Тинькофф Банк 68 590 201 8 Райффайзенбанк 63 666 307 9 Совкомбанк 61 699 936 10 ФК "Открытие" 60 499 465 11 Росбанк 50 768 132 12 Почта банк 47 718 829 13 Банк Русский Стандарт 40 860 860 14 Московский Кредитный Банк 38 756 285 15 Банк Санкт-Петербург 35 720 981 16 МТС Банк 34 285 841 17 Банк УРАЛСИБ 30 809 218 18 Банк ДОМ.РФ 30 306 634 19 Росгосстрах Банк 29 939 180 20 Банк ТРАСТ 29 160 481 21 Абсолют Банк 26 094 778 22 МСП Банк 24 935 368 23 Ситибанк 24 842 173 24 Ак Барс Банк 24 404 839 25 Банк ЗЕНИТ 24 368 670 26 ХКФ Банк 21 269 262 27 ОТП Банк 20 805 179 28 ТКБ-Банк 19 261 587 29 СКБ-банк 17 717 683 30 РНКБ Банк 16 079 729 31 УБРиР 14 735 417 32 Примсоцбанк 13 818 921 33 АБ "Россия" 13 814 930 34 Новикомбанк 13 694 932 35 Ренессанс Кредит 13 181 889 36 ВБРР 13 035 364 37 Сетелем Банк 12 990 685 38 Азиатско-Тихоокеанский Банк 12 187 057 39 СДМ-Банк 11 247 065 40 КБ "Центр-инвест" 11 083 531 41 Нордеа Банк 10 688 918 42 Экспобанк" 10 363 200 43 Росэксимбанк 9 446 251 44 ЮниКредит Банк 9 232 239 45 Bank of China 8 721 849 46 АКБ "Металлинвестбанк" 8 385 216 47 Банк Интеза 7 992 282 48 КБ Восточный 7 924 550 49 Севергазбанк 6 681 232 50 Челябинвестбанк 5 346 614

Наименование Индекс заметности, ноябрь 2021 1 Сбербанк 9 427 585 2 ВТБ 4 061 927 3 ФК Открытие 1 609 721 4 Россельхозбанк 933 145 5 Промсвязьбанк 928 173 6 Газпромбанк 818 648 7 Тинькофф Банк 728 990 8 Альфа-Банк 679 699 9 Райффайзенбанк 663 264 10 Совкомбанк 534 951 11 Банк УРАЛСИБ 427 219 12 Банк ТРАСТ 402 284 13 Банк Санкт-Петербург 324 332 14 Банк ДОМ.РФ 316 654 15 Росбанк 290 027 16 Московский кредитный банк 251 107 17 Росгосстрах Банк 245 995 18 Ак Барс Банк 237 818 19 РНКБ Банк 173 090 20 Банк ЗЕНИТ 151 201 21 Банк Русский Стандарт 150 944 22 Почта Банк 140 853 23 УБРиР 140 329 24 МТС Банк 139 161 25 МСП Банк 132 905 26 ХКФ Банк 131 817 27 Новикомбанк 119 131 28 Ситибанк 116 805 29 Азиатско-Тихоокеанский Банк 95 515 30 СКБ-банк 86 329 31 Экспобанк 80 103 32 КБ "Центр-инвест" 79 931 33 Абсолют Банк 74 990 34 ОТП Банк 57 149 35 Росэксимбанк 52 281 36 АБ "Россия" 48 951 37 Банк "Кубань Кредит" 48 395 38 Ренессанс Кредит 46 742 39 ВУЗ-Банк 40 331 40 ЮниКредит Банк 40 327 41 МИнБанк 36 944 42 ВБРР 34 012 43 Банк Левобережный 29 681 44 Банк Интеза 29 282 45 КБ Восточный 28 978 46 ТКБ Банк 27 036 47 Челябинвестбанк 26 024 48 Примсоцбанк 24 106 49 Креди Агриколь КИБ 23 866 50 Газэнергобанк 22 274

1. Греф назвал ОФЗ способом защиты сбережений от инфляции.

2. Володин и Набиуллина обсудили в Думе, почему обесцениваются вклады граждан.

3. ВТБ вслед за Сбербанком повысит ставки по ипотеке.

4. Илон Маск продал часть своих акций.

5. ВТБ продает долю в Магните.

6. ЦБ продолжает отзывать лицензии у банков.

7. В Apple появилась возможность покупать приложения через карту "Мир".

8. Сбер собрал еще один суперкомпьютер.

9 Зеленая неделя" от Сбербанка дарит подарки бизнесу.

10. Сбербанк продает своих "дочек" в Европе за 500 миллионов евро.

11. Долги "Роснано" являются тестом для государства - Fitch.

Главные темы публикаций: