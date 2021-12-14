Рейтинг медиаприсутствия банков за ноябрь

Тройка лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа в ноябре осталась неизменной. Первое место традиционно занимает Сбербанк с результатом 70 994 упоминаний (73 213 в октябре), на втором месте - уступивший лидеру со значительным отрывом ВТБ - 31 058 упоминаний (30 071 в октябре). Третье место занял ФК "Открытие" - 11 940 упоминаний (12 405 в октябре).
В рейтинге по охвату аудитории первое место вновь занял Сбербанк с результатом 237,5 млн. (291,3 млн. в октябре). На второй строчке по-прежнему держится ВТБ, охват которого в ноябре упал до 205,5 млн. (241,1 млн. месяцем ранее). На третье место, вытеснив октябрьского бронзового призера - Тинькофф Банк, вышел Промсвязьбанк с показателем 91,5 млн. (104,6 млн. в октябре, что соответствовало девятой строчке рейтинга).
В целом, уменьшение охватов в СМИ у компаний и банков может быть связано с нерабочими днями, введенными во многих регионах России в первых числах ноября в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.
Тройка лидеров в рейтинге заметности в ноябре также не изменилась. При этом индекс заметности ВТБ вырос более чем на 15% по сравнению с октябрем, а у Сбербанка и "Открытия" показатель немного упал - на 3,4% и 2,7% соответственно.
Сообщение главы Сбербанка Германа Грефа о том, что облигации федерального займа (ОФЗ), номинал которых индексируется на рост индекса потребительских цен, позволят защитить сбережения от инфляции, стало наиболее тиражируемым инфоповодом с упоминанием организации. По словам Грефа, "их механизм прост: чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги. Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала". "Или флоутеры - ОФЗ, у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA. Каждые полгода купон такой бумаги корректируется в соответствии с рыночными ставками", - отметил глава Сбербанка.
Заметным инфоповодом стало упоминание Сбербанка в связи с решением вновь повысить ипотечную ставку. Так, базовая ставка по ипотеке при приобретении строящегося жилья в Сбербанке с 15 ноября составляет 8,8% (+0,4 п.п.), при покупке готового жилья - 9,1% (+0,6 п.п.). К слову, это уже третье за год повышение ставки крупнейшим российским банком.
Еще одним значительным новостным поводом ноября стало намерение Сбербанка продать ряд своих "дочек" в Европе. Европейское подразделение Сбербанка подписало соглашение с группой компаний о продаже банков в Сербии, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Венгрии. Совокупные активы продаваемых банков - 7,3 млрд. евро. Они имеют 162 филиала и обслуживают 600 тыс. клиентов. Сумма сделки - 500 млн. евро.
Наиболее важным событием конца ноября-начала декабря стал форум "Россия зовет!", который организовал "ВТБ Капитал", инвестподразделение группы ВТБ. Мероприятие традиционно добавляет упоминаемости второму крупнейшему банку России, а новости с форума всегда в центре внимания у аудитории.
Широко освещалась в СМИ сделка ВТБ по продаже доли в продуктовом ритейлере "Магнит". ВТБ в ноябре объявил о продаже 17,3% акций "Магнита", части пакета, который был приобретен в начале 2018 года у основателя компании Сергея Галицкого. Банк реализовал 4,9% через ускоренное формирование книги заявок по цене 5700 руб. за акцию. Оставшиеся 12,4% ВТБ продал, исходя из той же цены за акцию, другому крупному акционеру ритейлера - Marathon Group Александру Винокурову. В результате сделки доля Marathon в "Магните" вырастет до 29,2%.
Заметным инфоповодом для ВТБ стало намерение банка повысить ставки по ипотеке, о котором банк объявил вслед за Сбербанком. "С учетом резкого изменения ключевой ставки, анонсированных планов ЦБ по ее росту в декабре, а также повышения ипотечных ставок другими игроками, ВТБ принял решение с 22 ноября также пересмотреть ставки по ипотеке", - сообщал представитель ВТБ.
Наиболее заметным инфоповодом "Открытия" стало объявление "ОВК Финанс" ("дочка" "Объединенной вагонной компании") о допущении технического дефолта по своим облигациям. Акционерами ОВК являются банк непрофильных активов "Траст" (27,8%) и банк "Открытие" (24,3%). "ОВК Финанс" должна была выплатить инвесторам 16,34 млрд. рублей, но не нашла средств.
Кроме того, широко тиражировались высказывания экспертов банка "Открытие". Так, большое внимание рынка было уделено оптимистичному прогнозу изменения курса рубля в ближайшие полгода, который озвучил экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. По его мнению, российский рубль в ближайшие шесть месяцев, вероятнее всего, будет расти, а доллар сохранит позиции относительно остальных валют. При этом американская валюта начнет укрепляться, когда стартует дискуссия о начале повышения ставки ФРС, что, вероятно, произойдет уже во второй половине 2022 года.
Не осталось без внимания и экспертное мнение о способах заработка на росте банковских ставок. Руководитель направления "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие" Александр Бородкин сообщил в частности, что для начала стоит рассмотреть несколько вариантов размещения накопленных денег на банковские вклады в зависимости от целей и горизонтов инвестирования. По мнению эксперта, бОльшую долю средств можно направить на долгосрочный вклад под максимальную процентную ставку, а небольшую часть накоплений - на вклад с возможностью свободного пополнения и снятия. Это позволит иметь доступ к средствам в любой момент без потери процентов в случае, если понадобится срочно снять деньги с вклада, считает финансист.
|
|Наименование
|Упоминания в СМИ, ноябрь 2021
|1
|Сбербанк
|70 994
|2
|ВТБ
|31 058
|3
|ФК Открытие
|11 940
|4
|Россельхозбанк
|9 151
|5
|Газпромбанк
|7 742
|6
|Альфа-Банк
|6 478
|7
|Тинькофф Банк
|6 441
|8
|Промсвязьбанк
|6 408
|9
|Райффайзенбанк
|4 595
|10
|Совкомбанк
|4 381
|11
|Банк УРАЛСИБ
|2 941
|12
|Росгосстрах Банк
|2 747
|13
|Росбанк
|2 655
|14
|Почта банк
|2 631
|15
|Московский Кредитный Банк
|2 546
|16
|Банк ДОМ.РФ
|2 376
|17
|Банк Санкт-Петербург
|2 277
|18
|МТС Банк
|1 910
|19
|Банк ТРАСТ
|1 690
|20
|Банк ЗЕНИТ
|1 482
|21
|ОПТ Банк
|1 199
|22
|МСП Банк
|1 111
|23
|Ак Барс Банк
|1 110
|24
|РНКБ Банк
|1 065
|25
|УБРиР
|996
|26
|Банк Русский Стандарт
|958
|27
|СКБ-банк
|957
|28
|Новикомбанк
|944
|29
|Абсолют Банк
|810
|30
|ХКФ Банк
|796
|31
|Банк Левобережный
|626
|32
|Примсоцбанк
|607
|33
|Ситибанк
|584
|34
|АБ "Россия"
|552
|35
|Ренессанс Кредит
|509
|36
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|464
|37
|ЮниКредит Банк
|461
|38
|Алмазэргиэнбанк
|418
|39
|Росэксимбанк
|411
|40
|Экспобанк
|389
|41
|ВБРР
|380
|42
|СДМ Банк
|356
|43
|ТКБ Банк
|350
|44
|Банк "Кубань Кредит
|331
|45
|КБ "Центр-инвест
|324
|46
|Севергазбанк
|322
|47
|Газэнергобанк
|275
|48
|КБ Восточный
|265
|49
|МИнБанк
|262
|50
|АКБ "Металлинвестбанк"
|259
|
|Наименование
|Охват аудитории, ноябрь 2021
|1
|Сбербанк
|237 508 656
|2
|ВТБ
|205 626 733
|3
|Промсвязьбанк
|91 513 529
|4
|Газпромбанк
|89 862 458
|5
|Альфа-Банк
|76 865 692
|6
|Россельхозбанк
|70 531 301
|7
|Тинькофф Банк
|68 590 201
|8
|Райффайзенбанк
|63 666 307
|9
|Совкомбанк
|61 699 936
|10
|ФК "Открытие"
|60 499 465
|11
|Росбанк
|50 768 132
|12
|Почта банк
|47 718 829
|13
|Банк Русский Стандарт
|40 860 860
|14
|Московский Кредитный Банк
|38 756 285
|
|15
|Банк Санкт-Петербург
|35 720 981
|16
|МТС Банк
|34 285 841
|17
|Банк УРАЛСИБ
|30 809 218
|18
|Банк ДОМ.РФ
|30 306 634
|19
|Росгосстрах Банк
|29 939 180
|20
|Банк ТРАСТ
|29 160 481
|21
|Абсолют Банк
|26 094 778
|22
|МСП Банк
|24 935 368
|23
|Ситибанк
|24 842 173
|24
|Ак Барс Банк
|24 404 839
|25
|Банк ЗЕНИТ
|24 368 670
|26
|ХКФ Банк
|21 269 262
|27
|ОТП Банк
| 20 805 179
|28
|ТКБ-Банк
|19 261 587
|29
|СКБ-банк
|17 717 683
|30
|РНКБ Банк
|16 079 729
|31
|УБРиР
|14 735 417
|32
|Примсоцбанк
|13 818 921
|33
|АБ "Россия"
|13 814 930
|34
|Новикомбанк
|13 694 932
|35
|Ренессанс Кредит
|13 181 889
|36
|ВБРР
|13 035 364
|37
|Сетелем Банк
|12 990 685
|38
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|12 187 057
|39
|СДМ-Банк
|11 247 065
|40
| КБ "Центр-инвест"
|11 083 531
|41
|Нордеа Банк
|10 688 918
|42
|Экспобанк"
|10 363 200
|43
|Росэксимбанк
|9 446 251
|44
|ЮниКредит Банк
|9 232 239
|45
|Bank of China
|8 721 849
|46
|АКБ "Металлинвестбанк"
|8 385 216
|47
|Банк Интеза
|7 992 282
|48
|КБ Восточный
|7 924 550
|49
|Севергазбанк
|6 681 232
|50
|Челябинвестбанк
|5 346 614
|
|Наименование
|Индекс заметности, ноябрь 2021
|1
|Сбербанк
|9 427 585
|2
|ВТБ
|4 061 927
|3
|ФК Открытие
|1 609 721
|4
|Россельхозбанк
|933 145
|5
|Промсвязьбанк
|928 173
|6
|Газпромбанк
|818 648
|7
|Тинькофф Банк
|728 990
|8
|Альфа-Банк
|679 699
|9
|Райффайзенбанк
|663 264
|10
|Совкомбанк
|534 951
|11
|Банк УРАЛСИБ
|427 219
|12
|Банк ТРАСТ
|402 284
|13
|Банк Санкт-Петербург
|324 332
|14
|Банк ДОМ.РФ
|316 654
|15
|Росбанк
|290 027
|16
|Московский кредитный банк
|251 107
|17
|Росгосстрах Банк
|245 995
|18
|Ак Барс Банк
|237 818
|19
|РНКБ Банк
|173 090
|20
|Банк ЗЕНИТ
|151 201
|21
|Банк Русский Стандарт
|150 944
|22
|Почта Банк
|140 853
|23
|УБРиР
|140 329
|24
|МТС Банк
|139 161
|25
|МСП Банк
|132 905
|26
|ХКФ Банк
|131 817
|27
|Новикомбанк
|119 131
|28
|Ситибанк
|116 805
|29
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|95 515
|30
|СКБ-банк
|86 329
|31
|Экспобанк
|80 103
|32
|КБ "Центр-инвест"
|79 931
|33
|Абсолют Банк
|74 990
|34
|ОТП Банк
|57 149
|35
|Росэксимбанк
|52 281
|36
|АБ "Россия"
|48 951
|37
|Банк "Кубань Кредит"
|48 395
|38
|Ренессанс Кредит
|46 742
|39
|ВУЗ-Банк
|40 331
|40
|ЮниКредит Банк
|40 327
|41
|МИнБанк
|36 944
|42
|ВБРР
|34 012
|43
|Банк Левобережный
|29 681
|44
|Банк Интеза
|29 282
|45
|КБ Восточный
|28 978
|46
|ТКБ Банк
|27 036
|47
|Челябинвестбанк
|26 024
|48
|Примсоцбанк
|24 106
|49
|Креди Агриколь КИБ
|23 866
|50
|Газэнергобанк
|22 274
Главные темы публикаций:
- 1. Греф назвал ОФЗ способом защиты сбережений от инфляции.
- 2. Володин и Набиуллина обсудили в Думе, почему обесцениваются вклады граждан.
- 3. ВТБ вслед за Сбербанком повысит ставки по ипотеке.
- 4. Илон Маск продал часть своих акций.
- 5. ВТБ продает долю в Магните.
- 6. ЦБ продолжает отзывать лицензии у банков.
- 7. В Apple появилась возможность покупать приложения через карту "Мир".
- 8. Сбер собрал еще один суперкомпьютер.
- 9 Зеленая неделя" от Сбербанка дарит подарки бизнесу.
- 10. Сбербанк продает своих "дочек" в Европе за 500 миллионов евро.
- 11. Долги "Роснано" являются тестом для государства - Fitch.
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