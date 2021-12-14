Правила банковских переводов пока не меняются

14 декабря. FINMARKET.RU - Вчера в некоторых СМИ появилась информация о том, что "в сфере банковских переводов начинают действовать новые правила", согласно которым "любой банк будет вправе блокировать карту человека, если сочтет какую-то операцию сомнительной. В частности, если гражданин оформил карту для личных целей, но оплачивает через нее поставки товара, аренду офиса или совершает другие коммерческие операции, то счет могут заблокировать. Чтобы этого не произошло, отмечают юристы, необходимо указывать назначение платежа. Аналогичная ситуация складывается и с простыми переводами денег с карты на карту.

Однако в ЦБ данную информацию не подтвердили - с 13 декабря 2021 года подобные изменения не вступают в силу, пишет "Российская газета" . Соответственно, не нужно указывать никаких дополнительных назначений платежа при банковских переводах.

Тема возникает не в первый раз и регулярно возникают предложения как смягчить или ужесточитьработы банков. В частности, сейчас в ЦБ разрабатывается очередной законопроект, меняющий требования к кредитным организациям.

"Банк России провел первый раунд консультаций с участниками рынка, по итогам которых получил значительное количество предложений и уточняющих вопросов. По результатам обсуждения готовится очередная редакция законопроекта, которая пройдет еще один раунд обсуждения. Пока о конкретных мерах или инструментах говорить преждевременно. Полагаем необходимым максимально учесть мнение участников рынка", - сообщили "РГ" в Банке России.