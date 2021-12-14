Спрос на арендное жилье увеличился в 3,8 раза

14 декабря. FINMARKET.RU - Цены на арендноев крупных городах России за год подскочили до 31%, сообщили "Известиям" аналитики. Это произошло из-за высокого спроса. С одной стороны, растут цены на квартиры в продаже, с другой — купившие первичное жилье ждут его достройки и вынуждены снимать. Участники рынка недвижимости прогнозируют, что ставки могут подняться еще на 10–15%. Это произойдет в случае принятия законопроекта Минстроя о создании государственной информационной системы (ГИС), в которой необходимо будет регистрировать все сделки. Пока большинство арендодателей сдают квартиры и не платят налоги, но в будущем им придется либо выйти из тени, либо гасить штрафы. В министерстве строительства и ЖКХ планируют установить рамки стоимости арендного жилья, которые будут рекомендоваться участникам сделок, пишут "Известия"..

Как сообщил изданию руководитель проектов развития вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин. Средние ставки по стране достигли примерно 23 тыс. рублей в месяц. Спрос на такое жилье с января нынешнего года вырос на 24%, добавил он.

По данным «"Циан.Аналитики"», в целом по городам-миллионникам средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир увеличилась за год на 21% и составила на начало декабря 20,4 тыс. рублей, двухкомнатных — на 23%, до 30,3 тыс., трехкомнатных — на 20%, до 45,8 тыс.

"В этом году цены на арендное жилье продемонстрировали рекордный рост. Больше всего с ноября прошлого года увеличились ставки на однокомнатные квартиры в Москве (+60,5%), Казани (44,3%), Санкт-Петербурге (+33,5%), Екатеринбурге (+28,6%) и Челябинске (+22,1%)", — рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, цитируемый "Известиями".

Спрос на арендное жилье в России за год увеличился в 3,8 раза, и причин роста несколько, отметил он. Во-первых, часть граждан, которые продали имевшееся у них жилье и приобрели квартиры в новостройках — вынуждены снимать временное. Во-вторых, снижение доступности жилья из-за роста цены с одновременным увеличением ипотечных ставок, привело к тому, что часть тех, кто планировал покупку жилья, отложили его приобретение, рассказал Ильдар Хусаинов.

Как писали "Известия"», Минстрой готовит изменения в законодательство, направленные на повышение прозрачности отрасли. В частности, ранее замглавы ведомства Никита Стасишин сообщал, что планируется запуск цифровой платформы учета договоров найма, которая упростит уплату налогов для собственников и поможет вывести арендное жилье из серой зоны.