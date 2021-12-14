Как проконтролируют использование средств, выдаваемых в рамках экспортной господдержки

14 декабря. FINMARKET.RU - Федеральноесовместно с РЭЦ прорабатывает новый механизм контроля за выдачей и использованием средств бюджета, полученных бизнесом в рамках господдержки. Речь идет о форме бюджетного мониторинга, позволяющей подтвердить добросовестность компаний без фактической проверки. Потребность в новом инструментарии связана с развитием систем цифровой помощи бизнесу и переводом господдержки полностью в электронный вид, пришли к выводу участники дискуссии о поддержке экспортеров на круглом столе в Совете Федерации. В качестве примера глава Федерального казначейства Роман Артюхин вчера назвал программу антикризисной поддержки пострадавшего бизнеса "ФОТ 2.0", при которой все документы формировались в электронном виде, пишет "Коммерсант"

Как сообщил Артюхов, Федеральному казначейству по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова совместно с РЭЦ предстоит "подтянуть контрольную среду до необходимого уровня цифровизации".

По схеме новый механизм контроля в конструкции Федерального казначейства станет аналогом налогового мониторинга, по итогам которого его участники смогут получить сертификат бюджетного доверия, что освободит их от выездных проверок в части внешнеэкономических сделок, обеспечит оперативное взаимодействие с казначейством и позволит минимизировать риски нарушений. ФК, в свою очередь, будет выдавать участникам мониторинга "мотивированное мнение" - например, о возможности возникновения претензий к только планируемым компаниями сделкам.

Технически построение "финансово-бюджетного мониторинга" ФК начнет с сертификации информсистем компаний на предмет надежности данных и их доступности в контрольных точках, которые сейчас проверяются контролерами, также корпоративные системы подвергнутся проверке на наличие "невидимых процессов" и лазеек для обхода требований. Ожидается, что механизм будет отработан совместно с РЭЦ уже в 2022 году на экспортерах, а после его могут распространить и на других получателей господдержки при достаточном уровне "цифровой зрелости".

Как пояснили "Ъ" в казначействе, новый метод контроля - финансово-бюджетный контроллинг - предусмотрен ведомственным проектом Минфина "Электронный СМАРТ-контроль" и должен стать альтернативой классическим проверкам.