ФАС привяжет к рейтингам взаимодействие банков и страховщиков при выдаче кредитов

14 декабря. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала правила взаимодействия кредитных организаций со страховыми компаниями:могут лишиться возможности навязывать клиентам услуги конкретного страховщика, следует из сообщения ведомства.

ФАС отмечает, что доработала предложения по изменению общих исключений в отношении соглашений между кредитными и страховыми организациями с учетом мнения банковского и страхового сообщества.

Предполагается, что банки будут принимать полисы страховщиков, имеющих уровень кредитного рейтинга, определенный постановлением правительства

"Использование кредитного рейтинга в указанном случае лишит банки возможности навязывать клиентам услуги конкретного страховщика", - говорится в сообщении ФАС.

Кредитные организации также не смогут представлять неточную информацию о возможности заключения договора с тем или иным страховщиком, так как информация о кредитном рейтинге общедоступна, полагает ведомство.

После утверждения нововведений заемщики смогут выбирать подходящее под требования банка к страховой услуге и наиболее приемлемое для себя предложение страховщика с необходимым уровнем кредитного рейтинга, отмечает ФАС.

Страховщики, уровень кредитного рейтинга которых ниже установленного или не имеющие его, тоже смогут предложить заемщикам свои услуги. Для этого им необходимо будет пройти через действующие в банках процедуры проверки финансовой устойчивости и платежеспособности.

Кроме того, ФАС предлагает закрепить обязанность банков обеспечивать заемщику возможность менять страховую компанию без изменения условий кредитного договора при соблюдении определённых условий, а также распространить требования общих исключений на договоры "коллективного страхования".

Обновленная редакция общих исключений в ближайшее время будет направлена на межведомственное согласование.

Срок действия существующей редакции правил взаимодействия банков со страховщиками истекает весной 2022 года. О необходимости пересмотра этих правил ФАС заявила в сентябре 2021 года. По мнению ведомства, потребитель вправе менять страховые организации в течение всего срока кредитования и сохранять те же условия, включая процентную ставку. ФАС ранее заявляла о необходимости отказа от сложных и многообразных требований и методик оценки банками платежеспособности страховщиков. Необходимо от процедуры аккредитации перейти к двум простым и понятным потребителю критериям - наличие лицензии и наличие рейтинга платежеспособности любого российского рейтингового агентства, сообщило ранее ведомство.