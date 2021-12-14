Почему снижается средний размер платежа по кредиту наличными

14 декабря. FINMARKET.RU - Средний размер платежа по кредитам наличными вдо сих пор не достиг допандемийных уровней и продолжает падать. По оформленным потребкредитам в октябре средний ежемесячный платеж составил 10233 руб. - это на 0,86% меньше значений сентября и на 12,3% ниже показателя марта 2020 г., следует из расчетов бюро кредитных историй ОКБ (единственное с данными Сбербанка) для "Ведомостей" . Информация отражает платеж на момент выдачи и не учитывает досрочные погашения.

На размер платежа влияют полная стоимость кредита (ПСК), количество, средний размер выдаваемых кредитов, а также срок. Показатели ПСК, размера и сроков снижаются, возвращаясь на уровень марта 2020 г.: ПСК в октябре достигла 16,5%, средний размер кредита - 336570 руб., а срок - 42,6 месяца. Количество выданных кредитов, наоборот, увеличилось на 15,3% до 1,61 млн шт.

По ипотеке, напротив, размер кредита, платежа и срок в октябре росли. Платеж поднялся на 15,6% с начала пандемии в 2020 г. (и на 2,7% относительно сентября) до 29865 руб., размер кредита увеличился на 23% (1,4%) до 3 млн руб., а срок - на 36 месяцев (3,2 месяца).

По автокредитам средний платеж снизился на 7,6% по сравнению с мартом 2020 г. (на 0,3% - с сентябрем) до 29334 руб., количество новых кредитов упало на 5,7% (8,5%) до 65 337 шт., размер - на 33% (1,5%) до 1,2 млн руб. Но средний срок вырос на год с начала пандемии до 61,1 месяца.

Основная причина того, почему не растет средний размер платежа, в падении рефинансирования кредитов (новый кредит на погашение старого, как правило, больше по размеру и сроку) из-за роста ключевой ставки ЦБ, объясняют банкиры. Так, на уровень месячного платежа по потребкредиту сильно влияет процентная ставка, которая увеличивается вслед за ключевой ставкой ЦБ.

Долги россиян по необеспеченным потребкредитам в октябре достигли 11,7 трлн руб., следует из данных ЦБ. Из них 1 трлн руб. - проблемная задолженность (просрочка более 90 дней). Относительно прошлого года портфель вырос на 20%.

Регулятора давно настораживают такие темпы роста необеспеченных кредитов, а в особенности увеличение сроков ссуд. И ЦБ пытается охладить рынок необеспеченных кредитов. В этом году ЦБ дважды повышал надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам для банков - выдача кредитов должна стать для банков менее выгодной, так как требует большего запаса капитала. Но несмотря на усилия ЦБ, закредитованность растет: в ноябре банки выдали 618,5 млрд руб. кредитов наличными, что на 6,25% больше, чем месяцем ранее, следует из данных Frank RG. После двух месяцев снижения темпов банки вернулись к наращиванию портфелей. Но объем выданных в ноябре кредитов увеличился не за счет роста размера кредита, а за счет того, что банки выдалибольшему количеству заемщиков: в ноябре их число выросло на 10% по сравнению с октябрем - до 2 млн.