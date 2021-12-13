Что хотят получить из просроченных продуктов

13 декабря. FINMARKET.RU - Минсельхоз и Минпромторг представят в правительство предложения по использованию ворганических отходов, например пищи из ресторанов и просроченных продуктов из магазинов. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министерствам проанализировать техническое регулирование - можно ли использовать органическиекак вторичные ресурсы в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах. Срок исполнения поручения - 15 декабря. Об этом сказано в документах правительства, пишут "Известия"

Такие отходы можно использовать в АПК в качестве комбикормов и удобрений, пояснил "Известиям" глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Органические - следует перерабатывать в, которые можно применять на полях при выращивании технических культур: льна, конопли и других, добавил он. Просроченные продукты и отходы общепита, накопленные раздельно, можно высушить. Они станут высококачественным сырьем для кормовых добавок домашним и продуктивным животным.

Однако на практике такой подход сложно реализовать: в нормативной базе есть пробел в той части, которая касается обращения с органикой, а регулирование присутствует лишь в части обращения биологических отходов и отходов животноводства, напомнили в РЭО. Регулирование следует дополнить, сделав указания на виды деятельности по обращению с такими отходами.

Минсельхоз прорабатывает поручение вице-премьера с другими министерствами, сказали "Известиям" в его пресс-службе. Поручение вице-премьера находится на рассмотрении в Минпромторге, сообщили в министерстве.

Проблема использования просроченных продуктов питания, пищевых отходов достаточно актуальна для современного мира, сказал "Известиям" глава Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Он подчеркнул, что сбор и утилизация такого мусора требует серьезных финансовых средств, поэтому до сих пор эта сфера не развивалась.