В ближайшие годы работодатели могут столкнуться с дефицитом рабочей силы

13 декабря. FINMARKET.RU - Уже в ближайшие годы работодатели в РФ могут столкнуться с дефицитом рабочей силы. Из-за демографического провала 90-х годов будет ощущаться нехватка молодых работников, у работодателей вырастет спрос на возрастных сотрудников. Например, по прогнозам ВНИИ Труда, к 2030 году почти каждый второй занятый будет относиться к возрастной группе 45+, пишет "Российская газета"

Как считает министр труда и соцзащиты Антон Котяков, работодатели обратят внимание на "вчерашних" студентов. Планируется, что к 2030 году сразу после окончания вуза или колледжа смогут трудоустраиваться не менее 92% молодых людей. Это станет возможным в том числе благодаря долгосрочной программе содействия занятости молодежи.

Во ВНИИ труда обращают внимание, что появятся новые профессии. Прежде всего их следует ожидать в таких отраслях, как нанотехнологии, ИКТ, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина, АПК.

В Институте экономики, математики и информационных технологий РАНХиГС уверены, что самыми востребованными будут инженеры-DevOps - это специалисты по коммуникации между разработчиками программ и техподдержкой. В то же время сохранится высокий спрос на работников в индустрии гостеприимства и развлечений, соцсфере, что связано с увеличением продолжительности жизни населения и ростом числа пожилых граждан, а также в строительстве, здравоохранении, образовании и науке.

Старший научный сотрудник Президентской академии Виктор Ляшок считает, что в этом десятилетии на рынке труда число удаленных работников будет расти, но такой режим труда будет распространен лишь для наиболее высокооплачиваемых работников.

По данным исследований трудовых предпочтений работников, которые проводит ВНИИ труда, удаленно предпочитают трудиться люди, занятые в сфере ИТ, образования и науки, управления и администрирования, в банковской и страховой сферах.

Еще одним драйвером развития удаленной занятости станет рост числа самозанятых. Ожидается, что к 2030 году их число составит 11-12 млн человек. Сегодня чаще всего самозанятые выбирают для себя платформенную