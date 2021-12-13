ЦБ РФ ужесточит подход к оценке дохода заемщика

13 декабря. FINMARKET.RU - Банк России планирует ужесточить подход к оценке дохода заемщика, следует из Обзора финансовой стабильности, который опубликовал регулятор. Это касается клиентов с неподтвержденным официально заработком. По мнению экспертов, ставки по ссудам могут вырасти, а заемщики с неподтвержденными доходами будут переходить на обслуживание в микрофинансовые организации, пишет "Российская газета"

В документе говорится, что вмененный доход (сумма, которую, как предполагается, получают люди, по которым нет данных об их легальных доходах), по данным бюро кредитных историй (БКИ), будет рассчитываться как среднемесячная сумма фактических платежей заемщика по ранее выданным кредитам, увеличенная в полтора раза (ранее - в два раза). Фактически клиентам с неподтвержденным доходом снижают сумму дохода, на основании которой банки принимают решение о выдаче ссуды.

В будущем регулятор будет стимулировать банки использовать официальные сведения о доходе заемщика, в том числе полученные из цифрового профиля гражданина, следует из документа.

"Проведенный Банком России анализ результатов оценки банками доходов с помощью различных подходов показал, что оценка вмененного дохода на основе данных бюро кредитных историй создает условия для систематического занижения долговой нагрузки заемщика, - отметили в. "В связи с этим с 1 января 2022 года ужесточается подход к оценке дохода заемщика с использованием данных БКИ", - говорится в документе.

Доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян отметил, что снижение максимально допустимого уровня вмененного дохода означает, что ЦБ приступил к поэтапному и необратимому внедрению практики выдачи кредитов преимущественно лицам с подтвержденным уровнем дохода. По словам эксперта, это объясняется ростом просроченной задолженности заемщиков - физических лиц перед банками, которая по состоянию на 1 сентября превысила 1 трлн руб. при общей сумме задолженности 23,6 трлн руб., увеличившись с начала года на 7,9%.