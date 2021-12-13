Эксперты прогнозируют падение продаж автомобилей в 2022 году

13 декабря. FINMARKET.RU - Рынок новых легковых автомобилей в 2022 году перейдет к падению, следует из прогноза Russian Automotive Market Research. В базовом сценарии агентство ожидает снижения продаж на 1,3%. Пессимистичныйпредполагает падение рынка на 2,6%, и только в оптимистичном сценарии эксперты закладывают рост реализации автомобилей на 1,9%, пишет "Коммерсант" . Для сравнения, "Автостат" оценивал перспективы продаж новых легковых автомобилей в 2022 году еще более негативно: базовый сценарий предполагает снижение рынка на 3%, пессимистичный - и вовсе падение продаж на 11%, оптимистичный - рост на 5%.

Аналитики исходят из похожих оценок объема рынка в 2021 году. Russian Automotive Market Research прогнозирует, что в базовом сценарии продажи составят почти 1,5 млн легковых машин и в оптимистичном превысят этот уровень, в пессимистичном - окажутся в районе 1,48 млн машин. "Автостат" давал схожую с пессимистичным прогнозом оценку, ожидая, что в 2021 году продажи новых легковых автомобилей вырастут на 1%, до 1,48 млн штук.

То есть динамика постепенно замедляется: с августа дефицит машин на рынке значительно увеличился, и сейчас продажи автомобилей во всех сегментах ограничены объемом доступного предложения.

Рост цен на автомобили также продолжится, считают в Russian Automotive Market Research, и это "может привести к тому, что часть покупателей будет отказываться от приобретения нового автомобиля".

Согласно данным Комитета автопроизводителей АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России январе-ноябре продажи авто выросли на 6,9% - до 1,439 млн. При этом в ноябре снижение продаж ускорилось до 20,4% после 18,1% в октябре.