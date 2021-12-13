Пассажирские авиаперевозки стали популярнее поездов

13 декабря. FINMARKET.RU - Объемы пассажирских авиаперевозок в России обогнали трафик на железнодорожном транспорте в крупных городах России, следует из расчетов Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ). Например, авиатрафик в Калининграде, Махачкале, Минеральных Водах, Владивостоке, Мурманске, Новосибирске и Екатеринбурге за 10 месяцев 2021 г. превысил количество пассажиров дальнего следования (150 км и более) из этих городов в доковидном 2019 году, когда оно достигало пиковых значений, пишут "Ведомости"

Так, пассажиропоток аэропорта «Храброво» (Калининград) в этом году в 8,5 раза выше, чем на вокзалах города в 2019 г. В Махачкале и Минводах авиатрафик выше в 4,5 раза, во Владивостоке и Уфе – в 2,1 раза, в Мурманске – в 1,7 раза, в Новосибирске – в 1,6 раза. Также превысили допандемийный трафик дальнего следования аэропорты Сочи, Сургута, Краснодара, Екатеринбурга, Астрахани, Анапы, Красноярска, Оренбурга и Казани.

"Если сравнить пассажиропоток в Москве, то аэропорты в 2021 г. обслужат столько же пассажиров, сколько составил поток на железнодорожных вокзалах в пиковом 2019 году, – пишут аналитики ЦЭП ГПБ. – Приближается к соотношению 1:1 по трафику и Санкт-Петербург". Из городов-миллионников трафик на вокзалах пока выше авиаперевозок в Омске, Воронеже, Нижнем Новгороде.

Авиатрафик восстанавливается в России в 1,6 раза быстрее железнодорожного, подсчитали в ЦЭП ГПБ. По данным РЖД, если в январе – октябре 2019 г. перевозчик обслужил 99,3 млн пассажиров в дальнем следовании, то за этот же период в 2021 г. обслужено на 20% меньше – 79,5 млн. Трафик РЖД еще не достиг допандемийных показателей. Зато авиатрафик активно восстанавливается за счет перелетов по России: с января по октябрь на внутренних рейсах было перевезено почти столько же пассажиров, сколько на поездах, – 75 млн. Это на 59,1% больше, чем на внутренних авиалиниях в 2020 г., и уже на 21% больше, чем в 2019 г.

Одной из причин такого тренда стали дешевые авиабилеты по сравнению с продолжающимся ростом цен на билеты на поезда, считают в ЦЭП ГПБ.