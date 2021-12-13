Безнадежные долги россиян превысили 2 млрд руб.

13 декабря. FINMARKET.RU - Совокупный долг граждан, подлежащий списанию в рамках внесудебного банкротства, превысил 2 млрд рублей. Об этом "Известиям" рассказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Внесудебным банкротством с момента появления этой процедуры в сентябре 2020 по ноябрь 2021 года воспользовались 6 тыс. россиян. Пока от обязательств на 1,23 млрд освободилось более 3,5 тыс. человек, а по оставшимся заявлениям еще не прошел шестимесячный срок, по истечении которого их долги также будут списаны, уточнил замминистра.

По итогам ноября доля запущенных процедур от общего количества обратившихся в МФЦ увеличилась до 54%, - отметил Торосов.

Доля возбужденных процедур к поданным заявлениям действительно выросла до 54% в ноябре 2021-го против 30% годом ранее, подтвердил "Известиям" руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. Он пояснил: это произошло в основном за счет сокращения количества отказов. Их причинами становится несоответствие заявлений граждан двум критериям: завершенность исполнительного производства в связи с отсутствием имущества, на которое можно обратить взыскание, а также отсутствие начатых производств после закрытия предыдущих, рассказал эксперт.

"Известия" спросили в крупных банках статистику признания клиентов несостоятельными в рамках нового механизма. Количество процедур внесудебного банкротства граждан с задолженностью перед Сбербанком остается стабильным, сказали в организации: сейчас ее проходят около 1 тыс. человек. Не фиксируют роста доли таких клиентов в ПСБ, Росбанке, РНКБ, "Открытии", Райффайзенбанке и "Зените".

Всего с начала действия механизма процедуру прошли менее 100 должников, сказали в "Открытии". В 4-м квартале наблюдается снижение числа таких клиентов по сравнению с третьим, а также аналогичным периодом 2020 года, сообщили там. В абсолютном выражении внесудебное банкротство применяется в единичных случаях, добавили в "Зените". Это новый инструмент, правила использования которого не до конца понятны гражданам, считают в банке.