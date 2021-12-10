Золотая лихорадка 2021 года

10 декабря. FINMARKET.RU - Объем купленных россиянами золотых слитков и монет за 9 месяцев т.г. оказался рекордным с 2014 года и достиг 4 т, что на 8% больше, чем за соответствующий период 2020 г. Основная причина повышения спроса - обращение инвесторов к драгоценному металлу на фоне пандемии как к безопасному активу, который страхует от рисков инфляции и колебаний валютных курсов, рассказали "Известиям" во Всемирном совете по золоту.

Повышение спроса на золотые слитки и монеты в этом году произошло и в других странах. Так, например, за 9 месяцев т.г. в США население купило 91,3 т такого актива, что на 79% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. В Китае рост составил 54%, а в Индии - 24%, до 208,5 т и 101,5 т соответственно. Значительная разница в объемах по сравнению с Россией объясняется 20-процентным НДС на золотые слитки, самым высоким в мире.

Директор по госполитике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц считает, что ожидаемая отмена налога на добавленную стоимость должна еще больше повысить приток инвестиций в благородный металл.

Кроме того, за счет отмены НДС на золотые слитки у россиян появится альтернатива вложениям в иностранную валюту и новый инструмент формирования пенсий, это поможет дедолларизации, а также увеличит прибыль российских банков и Мосбиржи за счет повышения количества металлических счетов и объема операций с драгоценным металлом. Об этом говорится в исследовании независимого агентства MAGRAM Market Research, проведенного в сентябре-октябре по заказу Всемирного совета по золоту.

Но такой шаг возможен только после обеспечения абсолютно прозрачного оборота инвестиционного золота и его прослеживаемости в электронной системе, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина. В этом году в России уже начала действовать система маркировки ювелирных изделий, и нужно, чтобы все компании встали в ней на учет. Так получится отделить инвестиционноеот продукта для внутренней промышленности, добавили в министерстве.

НДС на золото планируется отменить в начале 2022 года, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев. Обязательная маркировка ювелирных изделий должна вступить в силу в марте следующего года.

В крупнейших банках подтвердили рост спроса россиян на золото.