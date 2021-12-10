Фонды прямых инвестиций нарастили вложения в экономику РФ в пять раз

10 декабря. FINMARKET.RU - Вложения крупнейших российских и иностранных фондов прямых инвестиций (Private Equity) в экономикупо итогам года достигнут $1,6 млрд, что в пять раз превышает показатели 2020 года, пишут "Ведомости", приводящие данные из исследования консалтинговой компании KPMG. По оценкам аналитиков, основными драйверами роста рынка в этом году стали восстановление инвестиционной активности после пандемии и реализация части сделок, отложенных с прошлого года. В основном коллективные инвесторы вкладывались в инновации и технологии, коммерческую недвижимость, здравоохранение и потребительский сектор.

По данным KPMG, в сегменте сделок до $100 млн в 2021 г. выросла доля вложений в инновации и технологии (до 56% после 7% в 2020 г. и 18% в 2019 г.). При этом уменьшилась доля прямых инвестиций в недвижимость (до 13% после 36% в 2020 г. и 25% в 2019 г.) и потребительский сектор (до 9% после 10% и 15% соответственно). В структуре инвестиций объемом более $100 млн крупнейшие сделки были заключены в потребительском секторе, недвижимости, здравоохранении и промышленности.

По расчетам директора по инвестициям УК "Локо-инвест" Дмитрия Полевого, за первые 9 месяцев 2021 года (расчет за 3-й квартал сделан на основе предварительных данных по платежному балансу) объем входящих прямых инвестиций оценивается в $16,2 млрд против $2,5 млрд за тот же период год назад, то есть за последние 4 квартала - это $24 млрд. Исходящие инвестиции из России за январь-сентябрь составили $26,8 млрд против почти нулевого показателя год назад, сумма за последние 4 квартала - $33,7 млрд. "Поэтому сальдо прямых инвестиций с начала года - это -$10,6 млрд против +$2,7 млрд в 202, цитируемый "Веддомостями".