Рынок арендного жилья выведут из тени

10 декабря. FINMARKET.RU - Впридумали, как обелить стихийный рынок аренды жилья, с которого бюджет недополучает до 162 млрд руб. в год. Минстрой разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы (ГИС), где арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест, пишет "Коммерсант"

В документе говорится, что арендодатели должны в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в ГИС. Через эту систему и будут вестись все расчеты.

Разработать ГИС поручил Владимир Путин 24 августа этого года. По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, система будет на 100% принадлежать государству, а Минстрой - выступать ее оператором. Для создания и эксплуатации системы планируется привлечь частные средства, в том числе пул инвесторов с участием "Дом.РФ".

Основная цель будущей ГИС - обеление рынка и защита интересов нанимателей, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Авторы ссылаются на данные ВЦИОМа, согласно которым в РФ без учета социального найма сдается 250 млн кв. м, или 7% от всего объема жилого фонда. Съемными квартирами и апартаментами пользуются 6,9 млн домохозяйств, или 11% от общего числа. В то же время 95% арендодателей - физлица, получившиев рамках приватизации или купившие ее в инвестиционных целях. Сейчас из-за низкой собираемости налогов с участников рынка аренды жилья бюджет теряет 162 млрд руб. в год, а создание ГИС позволит дополнительно собрать 62,8 млрд руб. в 2023-2025 годах.

Стимулом для арендаторов регистрировать договоры станут штрафы. Минстрой предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, подразумевающие штрафы для тех, кто будет проводить расчеты вне ГИС: от 500 до 2,5 тыс. руб. для физлиц, от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для юрлиц. Отказ размещать информацию в ГИС или ее искажение обойдется гражданам в 3-5 тыс. руб., бизнесу - в 30-50 тыс. руб.

Как говорит Стасишин, все существующие онлайн-платформы по аренде жилья продолжат свою работу. Но у участников рынка идея с ГИС вызывает опасения.