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10 декабря 2021 года 09:27
Бумажный полис ОМС станет необязательным
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Алексей Павлишак/ТАСС
10 декабря. FINMARKET.RU - В следующем году россияне смогут отказаться от бумажного медицинского полиса ОМС в пользу электронного, а новорожденным он будет оформляться автоматически без обращения за ним родителей и сразу в цифровом виде. Закон об этом публикует сегодня "Российская газета". В информационной системе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) на каждого россиянина создана уникальная электронная регистровая запись, по сути - это и есть электронный медполис, пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Доступ к таким записям должен быть у каждой поликлиники и больницы. Поэтому предъявлять бумажный документ при посещении врача будет не нужно, достаточно показать паспорт. При формировании свидетельства о рождении на ребенка и появлении об этом электронной записи в Едином государственном реестре ЗАГС цифровой полис ОМС будет формироваться автоматически. Сведения о нем родители новорожденного получат в личном кабинете на портале госуслуг. Страховую медорганизацию назначит территориальный ФОМС: он будет распределять новых застрахованных граждан пропорционально между всеми страховыми медорганизациями в регионе, пояснила руководитель федерального ФОМС Елена Чернякова. Она уточнила, что при желании мать сможет поменять страховщика. Взрослым оформлять медполис пока будут по заявлению. Оно потребуется, если ранее этого документа у человека не было, например, потому что он недавно получил российское гражданство. Подать заявление можно в электронном виде на портале госуслуг, а также при личном обращении в МФЦ.
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