ФАС намерена удержать рост тарифов ЖКХ на уровне 4%

10 декабря. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена сдерживать рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2022 году на уровне 4% в среднем по стране, сообщили "Известиям" в антимонопольной службе. Повышение должно произойти в июле.

при установлении параметров индексации тарифов и платы граждан за ЖКУ опирается не на реальную экономическую ситуацию, а на прогноз социально-экономического развитияи законопроект о федеральном бюджете, уточнил эксперт комиссии общественного совета при Минстрое поГайк Багдасарян. В обоих документах указано, что в следующем году ожидается среднегодовая инфляция 4,3%, сказал он. По данным ЦБ, рост цен в 2022 году составит 4-4,5%, на конец 2021 г. - 7,4-7,9%.

"Социальная направленность государственной тарифной политики в отношении изменения оплаты за коммунальные услуги для населения сохранится в 2022 году", - сказали в ФАС.

Антимонопольная служба проконтролирует изменение стоимости на ЖКУ и продолжит проводить мониторинг тарифов, сказали в ведомстве. Население защищено ограничениями в виде индексов платы за коммунальные услуги - ведомство сдерживает рост тарифов в их рамках, добавили там.

В этом году рост тарифов в среднем по стране составил 3,2%, сообщили в ФАС. Это ниже уровня инфляции, который ожидался, указал главный эксперт Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Назар Сапаров. По его мнению, в 2022 году, вероятно, в тарифном регулировании также продолжится реализация принципа "инфляция минус" (не выше уровня инфляции).

Как отметила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, регионы не используют полностью возможность роста тарифов до уровня, который им разрешает федерация, и повышают на меньшую величину. "Это происходит из социально-политических соображений - не хотят нагружать население еще больше", - сказала она.