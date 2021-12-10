Российский бизнес попросил защиты от последствий глобальной налоговой реформы

10 декабря. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил главу правительства Михаила Мишустина защитить крупные компании от потерь в результате присоединения к глобальной налоговой реформе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Президент РСПП Александр Шохин направил премьерупредложение поручить профильным ведомствам активно отстаивать интересы компаний на площадке ОЭСР, пишут "Ведомости"

, по словам главы бизнес-объединения, может привести к уплате налогов от пользования российскими недрами за рубежом. Этот риск Шохин считает одним из основных. Он может реализоваться в случае, если формулировки механизма Pillar 1 (один из двух столпов реформы, вместе с Pillar 2) не учтут специфику бизнеса добывающих компаний.

Необходимо добиться исключения выручки от добычи ископаемых и финдеятельности при определении порога для применения Pillar 1 (подпадают только холдинги с оборотом свыше 20 млрд евро) для диверсифицированных групп. ОЭСР представила консолидированную позицию 131 страны, включая Россию, по видению налоговых изменений 1 июля. Правила игры планируется поменять по двум направлениям.

Первое - Pillar 1 - предполагает налогообложение прибыли международных групп компаний с выручкой более 20 млрд евро в странах, где они получают доходы от местной аудитории, но не платят по ним

В рамках механизма Pillar 2беспокоит негативное влияние на льготные налоговые режимы, установленные национальным законодательством, - СПИК, ОЭЗ, САР, ТОСЭР, льготы по межправительственным соглашениям и т. д., пишет Шохин Мишустину. Многие предприниматели начинали свои инвестпроекты с расчетом на поддержку в течение срока их реализации, который может составлять десятки лет, напоминает президент РСПП. Необходимо либо добиться исключения таких режимов из-под действия Pillar 2, либо компенсировать бизнесу потери, например в виде адресных субсидий, предлагает он.