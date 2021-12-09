Лжебанки растут как грибы после дождя

9 декабря. FINMARKET.RU - В ноябре количество лжебанков, которые маскируются под сайты кредитных организаций, по сравнению с началом года увеличилось в 125 раз — только в этом месяце было обнаружено 6,9 тыс. таких ресурсов, пишут "Известия", ссылающиеся на данные исследования BI.ZONE (входит в экосистему "Сбера"). В октябре фейковых ресурсов кредитных организаций было зарегистрировано в четыре раза меньше — 1,8 тыс., а в январе — всего 55 сайтов. За весь прошлый год BI.ZONE выявила порядка 6,5 тыс. мошеннических порталов, маскирующихся под финорганизации.

В Роскомнадзоре и в крупнейших банках подтвердили тенденцию роста их числа. Она связана с предновогодними акциями и скидками, которыми фейковые ресурсы завлекают россиян. Через такие порталы граждане рискуют передать злоумышленникам логины и пароли от личных кабинетов в банках, платежные данные карт и персональную информацию, предупреждают эксперты.

Рост числа лжебанков в интернете продолжается в связи с пандемией и удаленным использованием банковских сервисов, пояснил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. Он добавил, что на фишинговых страницах мошенники предлагают принять участие в опросах, ввести данные собственной карты для "снятия наличных без комиссии", принять участие в розыгрыше призов. По словам эксперта, сейчас фишинг — самый простой и дешевый способ воровства средств у пользователей, и мошенники заводят фейковые сайты для получения данных клиентов.

В Роскомнадзоре заявили "Известиям", что за 11 месяцев 2021 года по требованию службы заблокировано 2,5 тыс. ресурсов, содержащих недостоверные сведения о деятельности кредитных организаций. Для сравнения, в 2020 году их было 368. Ограничение доступа к сайтам несуществующих банков происходит по требованию генпрокурора или его заместителей, подготовленных по материалам ЦБ, добавили в Роскомнадзоре.

Банк России с января по ноябрь 2021-го выявил и инициировал блокировку 2060 сайтов лжебанков, сообщили в ЦБ. В регуляторе подчеркнули, что фишинговые ресурсы, имитирующие официальные сайты банков, не только представляют опасность для граждан, которые могут передать злоумышленникам свои персональные и банковские данные, но и наносят репутационный ущерб финансовым организациям.