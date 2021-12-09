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09 декабря 2021 года 09:45
Налоговикам могут разрешить без суда взыскивать долги по налогам
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Георгий Андреев/ТАСС
9 декабря. FINMARKET.RU - Верховный суд России разрабатывает инициативу, разрешающую налоговой инспекции без суда взыскивать недоимки по налогам. Об этом, как пишет "Российская газета", сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. "Верховным судом России подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - рассказал Лебедев. - Предлагается предусмотреть право должника в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменные возражения, при поступлении которых взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке". Иными словами, если гражданин будет не согласен с решением, то сможет обратиться в суд. В таком случае действие постановления будет приостановлено. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев обратил внимание на то, что в большинстве случаев налоги с граждан взыскиваются в приказном порядке. Это упрощенная процедура, когда судья без разбирательства выписывает судебный приказ. Она применяется в бесспорных случаях. "По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за 6 месяцев этого года суды приняли более 1,7 млн решений о взыскании с граждан налогов и сборов. Общая сумма взысканий составила более 46 млрд рублей. При этом более 1,66 млн решений о взыскании с граждан налогов вынесено в порядке приказного производства. То есть долг признан бесспорным и возражений со стороны граждан не было", - прокомментировал Груздев. Обжалуются судебные приказы лишь в 5% случаев. Как считает Груздев, у человека должна быть возможность обжаловать принятые решения еще до того, как судебные приставы спишут деньги.
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