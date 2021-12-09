Налоговикам могут разрешить без суда взыскивать долги по налогам

9 декабря. FINMARKET.RU - Верховный суд России разрабатывает инициативу, разрешающую налоговой инспекции без суда взыскивать недоимки по налогам. Об этом, как пишет "Российская газета" , сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

"Верховным судом России подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - рассказал Лебедев. - Предлагается предусмотреть право должника в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменные возражения, при поступлении которыхможет быть осуществлено только в судебном порядке".

Иными словами, если гражданин будет не согласен с решением, то сможет обратиться в суд. В таком случае действие постановления будет приостановлено.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев обратил внимание на то, что в большинстве случаевс граждан взыскиваются в приказном порядке. Это упрощенная процедура, когда судья без разбирательства выписывает судебный приказ. Она применяется в бесспорных случаях.

"По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за 6 месяцев этого года суды приняли более 1,7 млн решений о взыскании с граждан налогов и сборов. Общая сумма взысканий составила более 46 млрд рублей. При этом более 1,66 млн решений о взыскании с граждан налогов вынесено в порядке приказного производства. То есть долг признан бесспорным и возражений со стороны граждан не было", - прокомментировал Груздев. Обжалуются судебные приказы лишь в 5% случаев. Как считает Груздев, у человека должна быть возможность обжаловать принятые решения еще до того, как судебные приставы спишут деньги.