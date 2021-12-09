.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
09 декабря 2021 года 09:29
Российская розница возвращается на докризисный уровень
|0
Сергей Карпухин/ТАСС
9 декабря. FINMARKET.RU - Полное восстановление рынка розничной торговли в РФ к докризисным показателям может произойти уже до конца года. Согласно прогнозам Deloitte, на которые ссылается "Коммерсантъ", оборот ритейла увеличится на 8%, до $510 млрд, что соответствует итогам 2019 года. В 2020 году, по данным аналитиков, оборот сократился на 6%, до $479 млрд руб. (35,36 трлн руб.). Как прогнозирует в Deloitte, показатель продолжит расти и к 2024 году выйдет на уровень 2010–2011 годов — около $600 млрд (44,3 трлн руб. по текущему курсу). Несмотря на пандемию и рост цен, пессимизм населения снизился с 77% до 61%, а количество россиян, сокращающих расходы, уменьшилось с 48% до 44%. Кроме того, с 8% до 12% выросла доля потребителей, готовых увеличивать траты, указывают аналитики Deloitte. По прогнозу гендиректора "nfoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, по итогам года оборот розничной торговли в РФ вырастет более чем на 15% и превысит 39 трлн руб.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.