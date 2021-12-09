Российская розница возвращается на докризисный уровень

9 декабря. FINMARKET.RU - Полное восстановление рынка розничной торговли вк докризисным показателям может произойти уже до конца года. Согласно прогнозам Deloitte, на которые ссылается "Коммерсантъ", оборот ритейла увеличится на 8%, до $510 млрд, что соответствует итогам 2019 года.

В 2020 году, по данным аналитиков, оборот сократился на 6%, до $479 млрд руб. (35,36 трлн руб.). Как прогнозирует в Deloitte, показатель продолжит расти и к 2024 году выйдет на уровень 2010–2011 годов — около $600 млрд (44,3 трлн руб. по текущему курсу).

Несмотря на пандемию и рост цен, пессимизм населения снизился с 77% до 61%, а количество россиян, сокращающих расходы, уменьшилось с 48% до 44%.

Кроме того, с 8% до 12% выросла доля потребителей, готовых увеличивать траты, указывают аналитики Deloitte.

По прогнозу гендиректора "nfoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, по итогам года оборот розничной торговли в РФ вырастет более чем на 15% и превысит 39 трлн руб.