Единый ресурс объединил данные о зарплатах, жилищных условиях россиян

9 декабря. FINMARKET.RU - Горожане в России в среднем более образованны, чем жители стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом менее обеспечены жильем, регулярно перерабатывают и меньше отдыхают, показал "Индекс качества жизни в городах" из исследования, подготовленного ВЭБ.РФ в партнерстве с PwC, РАНХиГС и Агентством стратегических инициатив (АСИ), сообщают "Ведомости".

В городах живут 75% россиян, или 110 млн человек, отмечается в докладе. "Индекс" охватывает 115 крупнейших городов и столиц регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, уровень жизни в которых не сопоставим с большинством городов в России. Этот– не рейтинг городов, а информационно-аналитическая система, где можно узнать ситуацию в конкретном городе. Данные планируется обновлять ежегодно.

Индекс учитывает 250 показателей по 12 составляющим благополучия: жилищные условия, доход и работа, здоровье, образование, мобильность, развитие территорий и благоустройство, экология, безопасность, общество, работа и отдых, гражданские права, общая удовлетворенность (субъективная оценка жителей по данным опроса).

Для оценки использовались преимущественно данные статистики (66%). Субъективную оценку самих жителей по результатам опроса отражают 14% показателей, 13% – геоаналитика (данные по анализу местности городов), 7% – данные, собранные из различных источников в интернете методом парсинга. Опрос проводил аналитический центр НАФИ в апреле 2021 г. Метод – телефонный и онлайн-опрос по репрезентативным выборкам. Объем выборки – около 16 000 человек.

По каждому ключевому показателю городам присваивался балл от 0 до 100, где 0 баллов – худшее значение, 100 баллов – лучшее значение по всем городам.

Экономическое неравенство в городах России сопоставимо со средним значением по ОЭСР – 0,37 в России и 0,35 в ОЭСР, показало исследование. Жилье в российских городах почти в два раза новее, чем в среднем по городам стран ОЭСР – 59% домов построено после 1980 г. против 30% в ОЭСР. При этом на одного горожанина в России приходится в среднем 0,9 комнаты, в то время как в ОЭСР этот показатель почти вдвое выше, показало исследование. Лидируют по обеспеченности жильем Вологда (1,33 комнаты на человека), Красногорск (1,26) и Владикавказ (1,25).

У 59% горожан есть высшее образование, что заметно выше, чем в ОЭСР (46%). Около 12% жителей городов в России регулярно перерабатывают – трудятся более 50 часов в неделю. Это сопоставимо со средним значением по городам стран ОЭСР – 11%. Аномально высокий уровень зафиксирован в Симферополе – регулярно перерабатывают 22,2% жителей. Работающий полный день горожанин отдыхает и спит в среднем 13,1 часа – на два часа меньше, чем в странах ОЭСР.

Менее половины (46%) российских горожан считают свое здоровье хорошим или очень хорошим, что ниже, чем в зарубежных городах. В среднем горожане в России живут 73 года. 82% горожан обеспечены качественной питьевой водой, согласно стандартам, но только 58% удовлетворены ее качеством.

Среднее количество убийств в городах России на 25% ниже, чем в городах стран ОЭСР. Наиболее безопасныев этом отношении – Грозный, Махачкала и Нальчик.

Разрыв в занятости мужчин и женщин в России составляет 9%, что сопоставимо с ОЭСР (8,9%). Наибольший гендерный разрыв в Северной Осетии (15,5%), Крыму (15,3%) и Дагестане (15,2%). Зарплата женщин в городах России в среднем на 30% ниже, чем у мужчин. Самая большая разница в оплате труда у мужчин и женщин в городах Хабаровского края, Сахалинской области и Камчатского края – от 40 000 до 55 000 руб.

Наиболее высокий средний размер оплаты труда отмечается в северных городах – Магадане, Сургуте и Новом Уренгое – порядка $20 000–25 000 в год, что сопоставимо с восточноевропейскими странами (Чехия, Словакия, Польша). Меньше всего средняя зарплата в Нальчике – $4500 в год. По показателю баланса работы и отдыха лидируют Сочи, Ростов-на-дону, Симферополь, Петрозаводск, Ханты-Мансийск.

По направлению "Здоровье" в топ-5 городов Салехард, Ханты-Мансийск, Саранск, Новый Уренгой и Элиста. Учитывались доступность и качество медицинской помощи, состояние здоровья (заболеваемость, смертность, продолжительность жизни), образ жизни населения и т. п.

Наиболее довольны условиями жизни в своем городе жители Грозного, Салехарда и Тамбова. Но даже в городах с высоким уровнем удовлетворенности (например, в северных городах) до 70% жителей хотели бы переехать.