Регионы нашли способы снизить цены на продукты

9 декабря. FINMARKET.RU - Сдерживать рост цен нав регионах планируется за счет компенсаций затрат на корм для крупного рогатого скота, ограничения торговых надбавок, проведения сельхозярмарок и увеличения посевных площадей, пишут "Известия", ссылаясь на информацию из администраций российских регионов. В Минсельхозе сообщили о возможном запуске в следующем году нового федерального проекта по поддержке овощеводства, на ускоренное развитие отрасли дополнительно направят порядка 5 млрд рублей, а для компенсации средств на закупку кормов — 10 млрд. Вместе с тем инфляция продолжает расти опережающими темпами, свидетельствуют данные Росстата. В ноябре рост цен составил 8,4%, а продукты питания подорожали на 12%.

Большинство опрошенных изданием регионов заявили об отсутствии угрозы дефицита продовольствия и планах по существенному росту производства овощей, включая картофель, в следующем году.

В начале декабря президент Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов увеличить объемы производства и повысить доступность основных продовольственных товаров на внутреннем рынке. Соответствующий доклад кабмин должен представить до 25 декабря. Как сообщили "Известиям" в пресс-службе правительства, сейчас готовится перечень поручений кабмина для исполнения этого указания президента.

В Минэкономразвития и Минпромторге с вопросами о росте цен порекомендовали обратиться в Минсельхоз. Там изданию заверили, что проводят планомерную работу по стимулированию увеличения производства продукции АПК и обеспечению стабильности на продовольственном рынке. Помимо уже применяемых квот и пошлин, планируется с января возобновить товарные интервенции (закупку зерна и сахара), ведется работа по расширению посевных площадей под основные сельхозкультуры и повышению их урожайности, увеличению продуктивности в животноводстве.

Эксперты полагают, что региональные меры, учитывающие местную специфику, могут быть более эффективными. В качестве дополнительной поддержки целесообразно субсидировать перевозки продовольствия, а также договариваться с другими субъектами на целевые посевные площади, считает советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова.

Важно обеспечить не только ценовую, но и территориальную доступность продуктов, подчеркнула в свою очередь руководитель Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова.